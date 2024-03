Brakna/Boghé : La coopérative Oumakala Wane rend hommage à Mme Coumba Niang

A l’occasion de la célébration de la fête internationale des femmes, la Coopérative Oumakala Wane et le Réseau des femmes leaders de Boghé ont organisé, ce vendredi 8 mars 2024, une grande cérémonie d’hommage et de reconnaissance à Mme Coumba Niang, une des pionnières du mouvement associatif féminin du Brakna, en général, de Boghé en particulier.

Cette manifestation a ressemblé des élus locaux (dont le député Dia Moussa), des notables et les représentants de 17 coopératives locales sous le thème : « investir plus en faveur des femmes=accélérer le développement durable et inclusif ».

Dans une allocution prononcée à cette occasion après la lecture du Coran et de l’hymne national, Mme Dépha Wane, la présidente de la Coopérative Oumakala Wane de Boghé Dow, a d’abord remercié les invités pour leur présence massive avant de rappeler que « la journée du 8 mars est une journée arrachée grâce à la lutte et au sacrifice des femmes battantes à travers le monde pour l’émancipation des femmes et l’éveil de leur conscience ». Poursuivant, elle a indiqué que « cette journée est une opportunité pour réfléchir sur les conditions des femmes, de lutter contre toutes les inégalités, discriminations et violences dont elles sont victimes et de porter le plaidoyer pour faire avancer le statut de la femme, en particulier celle qui vit en milieu rural ». Mme Dépha Wane a ensuite mis l’accent sur la signification du thème retenu cette année « en faveur des femmes, accélérer le rythme » indiquant que « pour accompagner le mouvement d’ensemble en faveur de l’autonomisation des femmes, il faut donc investir en leur faveur et leur assurer l’appui des partenaires techniques et financiers ». C’est dans cet esprit que la coopérative Oumakala Wane et le Réseau des femmes leaders du Brakna ont tenu à commémorer cette journée sous le thème « mettons en valeur le rôle crucial joué par les femmes agricultrices pour un développement inclusif et durable » en rendant hommage à Mme Coumba Niang, « une figure emblématique de la condition féminine dans la région pour son dynamisme et son combat permanent pour l’émancipation de la femme », a-t-elle également souligné.

Après le discours d’ouverture, une dizaine de participants dont notamment Toutou Sow, Sala Hawoly Barro, Mrabih Rabou, Khady M/ Boudeïche, se sont succédé à la tribune pour rendre hommage à Mme Coumba Niang pour son engagement en faveur de l’émancipation des femmes et le combat inlassable qu’elle a mené pour l’autonomisation des femmes. Le Wali du Gorgol, M. Ahmednah Ould Mohamed Lemine qui fut Hakem de Boghé a tenu à faire un témoignage via un enregistrement audio dans lequel il a mis en exergue « le militantisme de cette femme courageuse, humble et honnête qui a consacré toute sa vie à la défense des intérêts de ses sœurs et au service de la Nation ». Quant au Maire de Boghé, M. Bâ Adama Moussa, tout en rendant hommage à Mme Coumba Niang, il a mis en exergue l’engagement militant des femmes du pays en général, du Brakna et de Boghé en particulier qui contribuent largement aux charges familiales et à la lutte contre les défis de l’heure tels que les changements climatiques.

Quant à la récipiendaire, elle a vivement remercié les organisateurs de cette manifestation et leur a exprimé sa profonde gratitude pour cette initiative. Elle a retracé l’historique du mouvement associatif féminin à Boghé depuis sa genèse au milieu des années 70 jusqu’à nos jours. Enfin, Mme Coumba Niang a exhorté la jeunesse à reprendre le flambeau de la lutte pour l’autonomisation des femmes.

Après les échanges d’allocutions, le Professeur Alhousseïni Sy a fait une lecture de la biographie de Mme Coumba Niang (82 ans), qui fut successivement auxiliaire de nutrition à la PMI de Boghé, Présidente de l’Union des coopératives des femmes du Brakna, Présidente de la coopérative Oumakala Wane de Boghé Dow, Conseillère municipale de Boghé. Le texte mentionne « sa vision clairvoyante et son engagement sans failles pour le bien-être commun » ainsi que « sa contribution à l’émergence d’une société plus forte, plus unie et plus soudée » et « son leadership dans la médiation sociale, la promotion de la paix, de la compréhension mutuelle et de la cohésion sociale au sein de la communauté ».

La remise des médailles de reconnaissance à l’heureuse élue et d’attestations de reconnaissance à près de 30 hommes et femmes (dont la plupart ne sont plus de ce monde) connus pour leur engagement sans failles aux côtés des femmes pour la garantie de leurs droits à la justice, à l’égalité et à l’équité ainsi que la visite des stands d’exposition auront été les derniers actes de cette journée de célébration de la fête internationale des femmes.

Dia Aboulaye et Brahim Ely salem/Brakna