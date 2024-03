Un défi à notre portée

On en parle, on en reparle et en on re-reparle encore… La Mauritanie et ses coutumes ancestrales d’hospitalité, aujourd’hui « pays de transit et, de plus en plus, de destination finale en matière de flux migratoires », selon les termes mêmes de la « note verbale » proposée au gouvernement mauritanien à la mi-Décembre 2023 par l’Union européenne, en exergue à la signature le 7 Mars prochain d’une déclaration conjointe sur la gestion des migrations… On en parle, on en reparle… et d’aucuns s’inquiètent. Notamment « en ce qui concerne l’inclusion des réfugiés dans le système national d’éducation et dans les dispositifs de protection sociale au même titre que les nationaux d'ici 2027 ». Certes, l’UE fait ici référence aux engagements déjà renouvelés de la Mauritanie dans le cadre du Forum Mondial des Réfugiés et celui de « l’Accord de Samoa pour un partenariat politique renforcé visant à produire des résultats mutuellement avantageux au regard d'intérêts communs et convergents ».

De gros sous en perspective, donc. Des centaines de millions d’euros, ce n’est pas rien. Mais pour qui et, surtout, à quels prix ? Certes encore, l’approche de la nouvelle campagne électorale présidentielle est propice à toutes les alarmes et ce n’est guère étonnant d’entendre des rumeurs populistes se vêtir de « préférence nationale » et autres extrême-droitières considérations protectionnistes. Leur provenance, d’une Société civile et de partis réputés militants acharnés des droits de l’Homme, est cependant plus insolite. Il est vrai que le système en cours éprouve déjà des difficultés à intégrer tous nos concitoyens – nationaux ? La confusion des concepts ne l’aide guère à faire le tri… – et l’hypothèse d’un afflux massif de négro-africains a de quoi effrayer certains… À peine plus, toutefois, que celle de militants maghrébins ou arabes indésirables en Europe et dans leur pays d’origine.

Et si nous regardions la situation sous un autre angle, à plus long terme ? La proposition de l’Union européenne, c’est d’abord l’aveu de son échec à organiser conjointement le séjour, la résidence, la citoyenneté et la nationalité sur son territoire. Son passé, sa complexité et ses lourdeurs administratives l’entravent. Elle a besoin d’exemples. Nous avons, pour notre part mauritanienne, tout-à-la fois la profondeur de nos valeurs ancestrales et la jeunesse de notre république. Serions-nous incapables de repenser celle-ci, avec l’aide financière d’une Union européenne consciente de ses limites ? Serions-nous si peu commerçants que nous ne sachions pas orchestrer, pour le bien de tous, la convergence de nos intérêts communs ? Le vrai pari, aujourd’hui, est d’assurer notre propre unité nationale, spécifique, en construisant une citoyenneté ouverte à tous. Ce n’est pas une utopie, c’est un défi désormais à notre portée !

Ahmed ould Cheikh