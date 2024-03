Festivités du 8 mars: Contribution active du PROPEL

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, placée cette année sous le slogan : « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme », le projet PROPEL Heath Santé en Mauritanie a organisé, le 1er mars 2024, sous l’égide du ministère de la Santé et en collaboration avec ses autres partenaires, une journée de plaidoyer au centre de Santé Essalama de Teyarett. Ont pris part à cette importante rencontre, le Directeur chargé des relations avec la société civile au commissariat des droits de l'homme; des représentants de l’USAID qui finance le projet, Lisa Washington et Daouda Diallo; le Président de la plateforme des acteurs non étatiques de Mauritanie; le conseiller de la Directrice régionale du MASEF à Nouakchott Nord; un représentant de la DRS, du maire de Teyarett et les guides religieux.

La journée a été l’occasion pour les participants d’un dialogue entre les leaders religieux et les jeunes femmes en âge de procréer ; l’objectif étant de renforcer leurs connaissances sur les droits fondamentaux à l’accès aux services de santé de la reproduction et point de vue de l’islam sur l’espacement des naissances (EN). Ils ont suivi les interventions des guides religieux, des témoignages et démonstrations des sages-femmes.

Rappelons que le projet PROPEL santé en Mauritanie est axé sur la planification familiale et la santé reproductive (PF/SR), les soins de santé primaires et l’intégration de la PF/SR dans le cadre de la lutte contre le VIH et de la promotion de la santé maternelle et infantile. Sa stratégie est basée sur le leadership, la fourniture d’une assistance technique et le renforcement des compétences en matière de politique, de plaidoyer, de financement et de gouvernance au niveau local afin d’accroître la résilience et la durabilité.

Rappelons que dans le cadre du projet, des journées portes ouvertes ont été organisées, il y a quelques semaines ; une autre occasion d’échanges avec les leaders religieux et les jeunes femmes en milieu périurbain de Nouakchott qui hélas ne disposent pas d’une bonne information sur les thématiques cibles du projet.