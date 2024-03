1ère convention politique : le FRUD se restructure et met en place ses instances

Le Front Républicain pour l’Unité et la Démocratie (FRUD) a procédé, lors de sa première convention politique, tenue vendredi 1er mars, à la reconduction de M. Diop Amadou Tidjane à la tête du parti. Venus de tous les coins de la Mauritanie, les différents congressistes ont unanimement approuvé diverses résolutions .Ils ont entériné l’investiture du candidat Me El Id Mohameden M’Bareck à l’élection présidentielle de juin 2024.

Les congressistes ont également adopté une nouvelle dénomination du parti : FRUD-Espoir Mauritanie. De nouvelles instances ont été mises en place. Ainsi un bureau politique national de 42 membres désignés et de droit, un conseil national de 100 membres (extensible) et un conseil des sages de 15 membres ont été installés.

Un comité permanent sera désigné par le bureau sur proposition du conseil national et par la suite seront désignés le conseil national des jeunes et le conseil national des femmes qui seront les principaux leviers du parti. ’’A l’heure qu’il est, FRUD s’est fixé des orientations stratégiques et a voté des résolutions qui le restructurent et le mettent face à de nouvelles responsabilités d’acteur essentiel de la démocratie et de l’unité nationale. Notre ligne politique permet aujourd’hui de faire évoluer le débat public, en faisant entendre la voix des opprimés mais également celle de l’ensemble de nos concitoyens’’, dira Diop. Pour le président du FRUD-Espoir Mauritanie, sa formation ‘’est plus que solide sur ses bases et par conséquent, elle peut envisager sereinement son avenir dans l’action et pas seulement dans l’intention d’où la tenue de cette première convention politique, en perspective de l’adoption d’un certain nombre de résolutions’’.

Présidant la destinée du FRUD depuis six ans, M.Diop Amadou Tidjane s’est dit persuadé que les importantes résolutions adoptées lors de la convention permettront un meilleur fonctionnement du parti’’.

Le FRUD, de nos jours, est ‘’mieux inscrit, qu’il y a cinq ans dans l’écosystème politique national. Il a affirmé son rôle de contrepoids politique au gouvernement mais aussi d’alternative à tous les citoyens mauritaniens et cela jusqu’aux viscères du parlement (de la fougue de la jeunesse à la sagesse en passant par l’expérience et le professionnalisme). Nos interventions en sont la preuve. Et cela se poursuivra puisque nous sommes la au service du peuple'', a-t-il attesté.

Lors des dernières élections, le FRUD avait raflé sept sièges de députés et plus d’une trentaine de conseillers municipaux et régionaux. Deuxième parti d’opposition, le FRUD obtient le poste de secrétaire général de l’Institution de l’opposition démocratique.