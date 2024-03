La BCM fixe une limite maximale aux mouvements de fonds via les applications bancaires

La Banque Centrale de Mauritanie (BCM) a fixé une limite maximale pour les mouvements de fonds à travers les applications bancaires, afin que le solde ne dépasse pas 200.000 ouguiyas nouvelles pour une personne physique et 500.000 ouguiyas nouvelles pour une personne morale.

C'est ce qui ressort d'un document émis par la BCM et signé par le Gouverneur Mohamed Lemine Ould Dhehby, portant modification des dispositions de l'arrêté réglementant les services et moyens de paiement électronique.

Le dépôt maximal quotidien pour le dépôt et la réception de virements pour une personne physique ne doivent pas dépasser 50 000 ouguiyas nouvelles tandis que le niveau maximal quotidien pour le transfert du compte et le paiement ne doivent pas dépasser 40.000 ouguiyas nouvelles, indique ledit document.

La limite maximale quotidienne pour les retraits d'espèces ne dépasse pas 10.000 ouguiyas nouvelles alors que la limite maximale mensuelle pour les retraits d'espèces, les transferts de compte et les paiements ne doivent pas dépasser 200.000 ouguiyas nouvelles

Concernant les personnes morales (sociétés, organismes...), l'utilisation du compte de paiement pour cette catégorie se limite au paiement des factures d'eau, d'électricité et d'Internet, au paiement des frais de services administratifs et à l'approvisionnement du compte bancaire, précise le document.