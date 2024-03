L’Arrondissement de Dar El Barka déjà à El Ghazouani

A l’occasion du séjour à Nouakchott des Maires de l’arrondissement de Dar El Barka (Brakna), dans le cadre du congrès des Maires de Mauritanie, Monsieur Mamadou Lamine N’Dongo, ex-Directeur du Plan, ancien fonctionnaire de la BAD et Coordonnateur de l’Alliance Dar El Barka, a organisé à son domicile le dimanche 25 février 2025, un dîner en l’honneur de ces élus, des cadres et des jeunes de l’arrondissement.

Au cours de la réunion, M. Abeid Ould Mohamed El Abd, Maire de la commune de Dar El Barka et M. Amadou Karass Lam, Maire de la commune de Ould Birom ont relayé les messages et préoccupations des populations de l’arrondissement dans leur ensemble. Les populations renouvellent fortement leur ferme engagement à accompagner le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour la réalisation de son Programme ; et leur ferme détermination à œuvrer pour sa victoire éclatante aux prochaines élections présidentielles. Elles lui manifestent aussi leur profonde gratitude pour sa constante sollicitude à leur égard dans le cadre de son pertinent programme «Mes Engagements» avec des réalisations majeures au niveau de l’arrondissement, parmi lesquelles : la construction et l’équipement du collège de Ould Birom/olo-ologa ; les aménagements du projet PATAM et le lancement du projet de l’employabilité des jeunes BAD/Brakna. Les populations réitérent leur doléance constante de la transformation de l’arrondissement en Moughataa. Cette doléance est devenue une demande sociale forte en raison de la marginalisation de l’arrondissement au sein de la Moughataa de Boghé, de son rôle historique dans la construction nationale et des ses nombreuses potentialités humaines et naturelles.

Les participants ont salué fortement les messages des populations et s’engagent à s’organiser dès maintenant dans le cadre des dynamiques du Parti El INSAF pour une victoire écrasante du Président El Ghazouani en juin 2024. Concernant la doléance pour la transformation de l’arrondissement en Moughataa, les participants considèrent que c’est un combat pour la dignité qui doit être gagné. Ils invitent tous les ressortissants de l’arrondissement à s’investir individuellement et collectivement pour la défense de cette noble cause.

Parmi les invités présents en plus des Maires on peut citer Messieurs : Mohamed Ould Bilal, Ancien Maire de Dar El Barka ; Dr Ly Ibrahima ; Mohamed El Hafed Ould Cheikh ; Aw Aliou ; Sy Bocar ; Sidi ould Mohamed ; Ely ould Cheybani ; Baba Ould Abeidallah ; Kane Abdoul Tidjane ; Diop Ibrahima ; Ciré Datt et les membres de l’Association des jeunes de Ould Birom. Le Commissaire Ly Mamadou absent pour des raisons de santé a envoyé un message poignant à l’assistance.