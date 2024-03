Boghé : Lancement du projet « Assistance aux personnes affectées par les inondations dans les wilayas du Brakna et de l’Assaba »

Le Hakem de Boghé, M. Zein El Abidine Ould Cheikh a présidé le mercredi 28 février 2024, au Lycée d’enseignement technique et professionnel, la cérémonie de lancement officiel du projet « Assistance aux personnes affectées par les inondations dans les wilayas du Brakna et de l’Assaba ». Financé par le Centre de crise et de soutien (CDCS) du Ministère français de l’Europe et des affaires étrangères en partenariat avec le Croissant Rouge Mauritanien, il entre dans le cadre de la réponse aux sinistres causés par les inondations survenues en juillet 2023.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Maire de la Commune de Boghé, M. Bâ Adama Moussa, a d’abord souhaité la bienvenue aux invités avant d’indiquer que « ce projet d’une durée de 6 mois financé par le Ministère français de l’Europe et des affaires étrangères est le fruit d’une analyse minutieuse du consortium CRF-CRM et l’ONG ALIMA pour identifier les personnes touchées par les inondations ». Ensuite, il s’est dit persuadé que « cette intervention contribuera, sans nul doute, à soulager les souffrances des sinistrés mais aussi et surtout renforcer les efforts de réponse et fournir une aide de qualité aux populations ». Avant de terminer, l’édile de Boghé a invité tous les partenaires « à faire preuve de responsabilité pour mener le bateau à bon port ».

Quant au Représentant du Croissant Rouge Mauritanien, M. Ahmed Ould Mogueya, il a rappelé que « ce projet qui est le fruit d’une coordination étroite entre le Croissant Rouge Mauritanien (CRM), la Croix Rouge Française (CRF) et l’ONG ALIMA sur financement du Centre de crise et de soutien (France) contribuera au renforcement des efforts de l’Etat en accordant des assistances aux victimes des inondations dans les mouqata’as de Boghé et de Boumdeïd ». Il a enfin précisé que ce projet intervient dans la gestion des risques de catastrophe mais aussi dans les domaines de la santé, de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement, de la sécurité alimentaire et moyens d’existence.

Pour leur part, les représentants de l’ONG ALIMA et de la CRF, respectivement Rais Amadou et Abdoulaye Anne Traoré, ils ont exprimé leur entière disponibilité à travailler avec le CRM pour la mise en œuvre du projet.

Après cet échange d’allocutions, le chef du Projet, M. Sidi Aly Diaw a fait une présentation détaillée des grands axes du programme.

Notons que ce projet d’une valeur d’un million d’euros pour une durée de 6 mois a pour objectif général de contribuer aux efforts de réponse pour fournir une aide de qualité aux populations affectées par les inondations dans les régions de l’Assaba et du Brakna. Il est censé permettre aux ménages affectés de bénéficier d’une assistance directe en biens non alimentaires, d’un appui en médicaments ainsi que d’un soutien pour l’entretien des points d’eau. En outre, il permettra de réduire la vulnérabilité des populations affectées à travers le renforcement de leur sécurité alimentaire et le relèvement socio-économique, de renforcer les capacités opérationnelles des formations sanitaires en matière de prévention/réponse aux épidémies et des premiers secours et de prévenir les risques de malnutrition et de maladies hydriques. Il comporte plusieurs volets : formation, distribution de kits, de fonds, de matériels etc.

Ont pris part à cette cérémonie, outre le Maire de Boghé, le Hakem de Boumdeïd, les maires de Ould Birome, et ceux des trois communes de la mouqata’a de Boumdeïd en plus du staff de la Croix Rouge française, du Croissant Rouge mauritanien et de l’ONG ALIMA.

Brahim O. Ely Salem

Cp. Brakna