Coopération Mauritanie- Union Européenne: Remise d’équipements aux bénéficiaires de l’action SARCAP du projet RIMFIL  au Hodh Elgharbi

Les bénéficiaires au Hodh Elgharbi de l’Action Sécurité Alimentaire et nutritionnelle Renforcée par la Compétitivité Agro-pastorale (SARCAP), inscrite dans le cadre du programme promotion du développement des filières agropastorales durables (RIMFIL), financé par l’Union Européenne (UE) à travers l’Agence Belge de développement (Enabel) viennent de bénéficier d’équipements subventionnés.

Au total 43 acteurs des trois filières (lait, maraîchage et agriculture de décrue) sont concernés par cette subvention du programme RIMFIL sous forme d’équipements et vont devoir aussi bénéficier de crédits contractés auprès de la mutuelle Djikkké comme fonds de roulement pour le démarrage de leurs activités.

La cérémonie de remise de ces équipements s’est déroulée ce vendredi 23 février à Aioun, sous la supervision du Wali adjoint du Hodh Elgharbi en présence du Hakem de la Moughataa, des autorités administratives et de sécurité, des chefs de service des délégations de l’agriculture et de l’élevage, des élus locaux ainsi que des bénéficiaires conviés pour la circonstance.

Etaient présents également : des représentants de Enabel, des programmes RIMFIL et RIMDIR, de VSF-B, de ODZASAM et du GNAP.

Dans le mot qu’il a prononcé pour l’occasion, le Wali adjoint du Hodh Elgharbi a valorisé d’abord l’impact des interventions du programme RIMFIL de manière générale et cette action de remise d’équipements subventionnés en particulier, soulignant qu’elle s’inscrit dans la droite ligne des orientations nationales visant à renforcer la sécurité alimentaire et à assurer l’autosuffisance alimentaire dans le domaine des produits de l’agriculture et de l’élevage.

Ensuite, il a loué l’appui de l’Union Européenne et notamment celui la coopération mauritano-belge soulignant qu’elles ont toujours accompagné la Mauritanie dans ses politiques nationales et en particulier celles tournées vers la promotion du développement local.

Enfin, le Wali adjoint a demandé aux bénéficiaires de profiter de manière optimale et efficiente des équipements qui leur seront remis pour améliorer qualitativement et quantitativement la production agro-pastorale avant de les exhorter à veiller à la bonne utilisation du matériel et à son entretien.

Pour sa part le chargé des programmes pays de VSF-B (CPM) a remercié, au nom de l’équipe du projet les autorités administratives, les élus et les chefs de services techniques concernés de la Wilaya du hodh Elgharbi sur la parfaite collaboration dont ils ont fait preuve tout au long de la mise en œuvre du programme RIMFIL. Mes remerciements vont également à l’UE et en particulier à l’agence belge de développement (Enabel) pour l’appui généreux aux actions qui ciblent la promotion du développement local, a-t-il précisé. Et d’ajouter: « La remise aujourd’hui de ces équipements est le couronnement fructueux de tout un processus mis en œuvre par le consortium VSF-B,ODZASAM et GNAP et qui a commencé par l’identification des bénéficiaires, leurs formations et enfin leur dotation en équipements appropriés pour améliorer la production des produits de l’agriculture et de l’élevage.

« Ces équipements (congélateurs, grillages de protection, système d’irrigation, moulins à grain, panneaux solaires,batteries, ..…. ) répondent aux besoins prioritaires exprimés par les agriculteurs et éleveurs dans la zone d’intervention du RIMFIL pour améliorer la production, garantir la conservation, faciliter la transformation et la commercialisation des produits des filières lait, maraichage et culture de décrue », rassure le CPM de VSF-B soulignant que cette gamme d’actions concrètes s’inscrit dans le cadre du développement des filières agricoles et pastorales durables (RIMFIL) et contribue aux efforts consentis par les pouvoirs publics pour assurer l’autosuffisance alimentaire.

De son côté, le représentant des 43 groupements socioprofessionnels bénéficiaires de cette subvention a exprimé la satisfaction des bénéficiaires avant de remercier le programme RIMFIL et les équipes de mise en œuvre de ses actions soulignant qu’ils ont beaucoup durant l’accompagnement du projet à leurs activités. Et de préciser : « Notre expérience avec le projet a été enrichissante et productive. Ses équipes sont toujours restées à notre écoute nous prodiguant conseils et orientations et nous apprenant le savoir et savoir-faire dont on a besoin, le savoir et le savoir-faire tout au long du processus. Qu’ils reçoivent ici notre parfaite reconnaissance. »

Auparavant, le Wali adjoint et la délégation qui l’accompagne ont visité les différents sites d’expositions des équipements avant leur acheminement vers leurs destinations finales dans les localités bénéficiaires. Sur chaque site visitée, le coordinateur national a donné des explications détaillées sur les mobiles qui ont guidé aux choix des équipements et les résultats attendus de leur utilisation. Les échanges étaient constructifs et ont porté aussi sur la maintenance du matériel ou encore le fonds de roulement, indispensable pour le démarrage des activités.

Moustapha Bechir

Cp Hodhs