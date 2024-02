Bassiknou: Peur sur la ville

Les habitants de la ville de Bassiknou, située dans l'extrême sud-est de la Wilaya du Hodh Echarghi, vivent depuis un certain temps dans la psychose pour leurs biens et leur vie. C'en en tout cas ce qu'ont exprimé de nombreuses personnes victimes d'actes répétés de vols et de cambriolages aux agences de presse locale. Ces victimes supplient les autorités sécuritaires concernées de la ville de Bassiknou d’assumer le rôle qui leur est assigné pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens en recherchant et en arrêtant les gangs auteurs des crimes.

Ces mêmes personnes ont exprimé leur mécontentement face au manque d'interaction positive, de soutien moral et de compassion de la part des autorités de sécurité à leur égard après la perte du fait de bandits qui sévissent sans craintes dans la ville, jadis un havre de paix et de prospérité.

Notons qu'à Bassiknou se trouve un commissariat de police dont la mission prioritaire est d'assurer avant tout la sécurité et préserver la quiétude des citoyens.