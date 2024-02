Dans une vidéo, largement diffusée au début de ce mois, le Député Birame Dah Abeid affirme, en prenant pour témoin le Président Mohamed Ould Maouloud, candidat de la Coalition des Forces du Changement Démocratiques (CFCD) à l’élection présidentielle de 2019, que ce dernier a reçu d’un homme d’affaires, à l’occasion de cette élection, le montant de 500 millions MRO.

L’ensemble des militants et sympathisants des partis membres de la CFCD ont accueilli avec stupéfaction cette sortie du député Birame Dah Abeid. La campagne du candidat de la CFCD ayant été, de l’avis général, particulièrement démunie de moyens financiers, une telle accusation insinue que le Président Mohamed Ould Maouloud avait gardé pour lui seul cette importante somme…

Connu pour son intégrité morale, son honnêteté, sa droiture et le peu d’intérêt qu’il porte aux choses matérielles, le Président Ould Maouloud s’est senti injustement visé par cette sortie.

Après avoir démenti les assertions du Député Birame Dah Abeid, en l’invitant à retirer sa déclaration, à s’excuser ou à apporter des preuves tangibles pour dépasser cette énième attaque contre l’UFP et son Président, une invitation restée à ce jour sans suite, le Président Mohamed Ould Maouloud, prenant l’opinion à témoin, n’avait d’autres choix que de s’adresser à la justice, son seul objectif étant que la vérité éclate publiquement.

Devant ces faits sans équivoque, nous, Partis membres de la CFCD, signataires de la présente déclaration :

- considérons que la plainte déposée par les avocats du Président Mohamed Ould Maouloud et la procédure qui s’en est suivie concourent à réparer le préjudice moral dont l’UFP, son Président et la Coalition, toute entière, ont été victimes ;

- affirmons que les tentatives fallacieuses entreprises par certains milieux, y compris par le Député Birame Dah Abeid lui-même, pour donner une connotation politique à cette affaire en victimisant l’auteur du tort, ne plieront point le Président Mohamed Maouloud devant le noble objectif de laver son honneur ;

- appelons l’ensemble des responsables politiques, leaders d’opinions et personnalités publiques à un code d’honneur régissant leurs faits et paroles, bâti sur des principes garantissant le respect de l’autre, l’intégrité morale, l’honnêteté, la droiture, l’attachement aux idéaux d’égalité et de justice…

Nouakchott, le 14 Chaabane 1445 – 24 Février 2024

Les Partis membres de la Coalition des Forces du Changement Démocratique

RFD

UFP

UNAD