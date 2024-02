Dans un contexte préélectoral où l’on retrouve les mêmes formations politiques, une attention particulière se porte sur le candidat indépendant KANE Hamidine Moctar.

Il incarne le rêve d'une société plus inclusive, unie et solidaire, bref une alternative crédible pour le développement de la Mauritanie. KANE Hamidine entre en campagne décidé et déterminé pour briguer la magistrature suprême de son pays la Mauritanie le 22 juin 2024.

Une personnalité sur laquelle il va falloir compter et composer ou la nouvelle génération de président au leadership qui porte fièrement son africanité et ses valeurs pour une Mauritanie par les Mauritaniens : « Le scandale géologique mauritanien », « Disposant de ressources naturelles en très grandes quantités, des eaux parmi les plus poissonneuses au monde, Une situation géographique privilégiée, une démographie avantageuse, une population jeune et multiculturelle fait de la Mauritanie l’un des pays au plus fort potentiel de développement en Afrique et dans le monde », a-t-il déclaré. Des déclarations chocs qui résonnent comme un cri d’éveil pour la Mauritanie, le candidat Kane Hamidine expose sans détour la mauvaise gestion du pays et répond aux aspirations de beaucoup des Mauritaniens, selon les sondés qui souhaitent un président intègre, instruit, ouvert sur le monde et au fait des rouages politiques Mauritaniens mais aussi une vision globale et avisée du monde, toutes ces qualifications que l’on retrouve sur le profil du candidat.

Hamidine Moctar KANE est né en 1955 à Saint Louis

Il fréquente l’Ecole primaire et le collège à Rosso puis le Lycée à Nouakchott. Il poursuit le Cycle universitaire à Sofia en Bulgarie sanctionné par un Master en gestion industrielle et un Doctorat en économie industrielle.

Il fit ses débuts de carrière au Ministère de l’artisanat et de la condition féminine en Mauritanie avant de s’exiler à l’étranger où il a enseigné la Stratégie des multinationales en cycle supérieur et occupé d’autres postes.

Connu pour ses analyses et ses interventions dans les médias, Docteur KANE Hamidine est un fervent défenseur des intérêts mauritaniens à l’international.

Militant engagé pour une Mauritanie unie, solidaire, juste et prospère, Docteur KANE Hamidine est déterminé à apporter son expertise et sa vision globale pour le développement du pays sur de nouvelles bases.