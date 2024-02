L’APP dénonce l’accord de coopération sur l’accueil des migrants

L’Alliance Populaire Progressiste (APP) dénonce vivement l’accord de coopération sur l’accueil des migrants africains expulsés de l’espace européen, signé entre l’Union Européenne (UE) et le gouvernement mauritanien, dans une déclaration rendue mercredi soir (20 février).

Le document des camarades de Messaoud ould Boulkheir rejette une entente qui scelle « l’accueil et l’hébergement de nombres considérables de migrants et de réfugiés, rêvant d’une douce vie en

Europe, loin des affres de la misère et du traumatisme, qu’ils vivent dans leurs pays respectifs d’Afrique et d’Asie ».

Un accord signé sous la pression et la menace des partenaires européens « de déterrer les dossiers relatifs au passif des droits humains en Mauritanie : massacres des années 1989/1991, esclavage,

disparités et injustices sociales, statut de la femme, rejet de l’homosexualité….. ».

Le document considère cet accord comme « la pire trahison de nos dirigeants, le plus grand danger auquel seraient confrontés notre pays et ses générations futures, à seulement quelques mois de la fin d’un mandat qui aura incarné la totale remise en cause de tous les acquis du pays, dans tous les domaines ».