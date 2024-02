Lancement du 3ème édition du forum économique mauritano-marocain

La troisième édition des assises du forum économique mauritano-marocain, qui se déroule les 21 et 22 février 2021, a démarré mercredi, en fin d’après-midi.

Le coup d envoi de l’événement a été donné dans les locaux de l’académie diplomatique du Ministère des Affaires étrangères, en présidence du ministre de l’économie et du développement durable, Abdessalam ould Mohamed Saleh, de l’ambassadeur du Maroc à Nouakchott, Hamid Chabar, de l’ambassadeur de Mauritanie à Rabat, Ahmed Bahiya, du président de la Confédération Générale des Employeurs du Maroc (CGEM) et du président de l’Union Nationale du Patronat de Mauritanie (UNPM).

Cette rencontre réunit 300 opérateurs mauritaniens et marocains, avec un agenda chargé à travers des rencontres BtoB, portant sur des projets de co-investissement dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, du commerce, des services de l’Énergie verte....

L ambassadeur du Maroc, Hamid Chabar, a livré un état des lieux de la coopération entre la Mauritanie et le Maroc, dont le volume des échanges commerciaux a atteint 300 millions de dollars, à la fin de l’année 2022, affichant une hausse de 58%.

Parlant des perspectives des assises de Nouakchott, le diplomate marocain a invité les participants à sortir de la zone de confort, pour descendre sur le terrain, après les deux précédentes éditions consacrées à l’identification des projets.

Ainsi, cette édition est fortement dominée par la volonté ferme réaliser des opérations de co-investissement dans les domaines de l’agriculture, de l’agro-business, de l’élevage, de la pêche, de l’Énergie verte.

Cela dans la perspective de créer des chaînes de valeurs permettant aux opérateurs des 2 pays de profiter pleinement des opportunités de la Zone Continentale de Libre Échange.