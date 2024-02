Nouakchott: le témoignage de gratitude des cadres mauritaniens formés au Maroc

Les Mauritaniens formés dans les universités, écoles et instituts du Maroc ont rendu un vibrant hommage à l’ambassadeur du Royaume à Nouakchott, Hamid Chabar et à travers lui tout le Maroc.

Ils sont plusieurs milliers de cadres mauritaniens dont des ministres, hauts fonctionnaires, hauts gradés de l’armée, professeurs, juristes, économistes, médecins,… qui ont en commun d’avoir été formés au Maroc.

Réunis au sein de l’Association des cadres formés au Maroc, qui a soufflé sa première bougie cette année, ces anciens du Maroc ont rendu un vibrant hommage à l’ambassadeur du Royaume du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabar, en poste à Nouakchott depuis 2018, et à travers lui au peuple marocain, à sa tête le roi Mohammed VI.

Les cadres mauritaniens formés au Maroc honorent l'ambassadeur du royaume hamid Chabar.. le360 Afrique/seck

Cette manifestation organisée samedi 17 février à Nouakchott a été marquée par des échanges et des témoignages sur les relations séculaires entre la Mauritanie et le Maroc, tissées par la géographie, l’histoire, le sang, la religion et la culture.

L’ambassadeur Hamid Chabar a salué la qualité des relations unissant les deux pays et a rappelé que pour l’année universitaire 2023-2024, ce sont plus de 400 étudiants mauritaniens qui poursuivent leurs études dans différents établissements universitaires, grandes écoles et instituts de formation du Royaume à travers l’Agence marocaine de coopération internationale.

Idoumou Mohamed Abass, professeur de français, écrivain et conseiller du ministre mauritanien de l’Enseignement supérieur, formé au Maroc, a expliqué la portée de cet évènement célébrant la première bougie de l’Association des cadres formés au Maroc et l’importance de l’hommage rendu à l’ambassadeur Hamid Chaber qui n’a cessé de contribuer à raffermir les relations multidimensionnelles unissant les deux pays depuis son arrivée en Mauritanie.

Cette cérémonie d’hommage a été marquée par la présence de nombreuses personnalités du monde politique, culturel et artistique. Ce fut également l’occasion pour l’Association de rendre hommage à un certain nombre de cadres mauritaniens diplômés du Maroc qui ont excellé dans de nombreux domaines en Mauritanie et à étranger.

Par Amadou Seck (Nouakchott, correspondance)

le360