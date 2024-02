Tasiast a livré 17,6 tonnes d’or en 2023, une hausse de 15 %

Kinross Gold a publié le 14 Février ses résultats opérationnels et financiers pour l’exercice 2023 clôturé le 31 Décembre dernier. La compagnie minière canadienne y annonce une production de 620 793 onces (17,6 tonnes) d’or à sa mine Tasiast en Mauritanie, soit une hausse de 15 % en glissement annuel. Plus grande mine d’or de Mauritanie, Tasiast a bénéficié de la réussite du projet d’agrandissement « Tasiast 24k » qui a permis d’augmenter de plus de 50 % sa capacité initiale de traitement. Achevé en Juin 2023, cette extension a permis à la compagnie d’enregistrer un pic historique de production trimestrielle à 171 140 onces fin Septembre 2023.

Notons que l’amélioration des chiffres de production à Tasiast peut avoir un impact sur la contribution du secteur minier à l’économie. En 2022 déjà, les performances de la mine ont permis à l’or de supplanter le minerai de fer comme premier produit d’exportation du pays. Selon les données de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), les mines représentent 70 % des exportations de la Mauritanie, 24 % de son PIB et près de 30 % des recettes de l’État. En 2024, Kinross veut produire 610 000 onces d’or sur la mine mauritanienne, soit 29 % de la production totale attendue par le groupe canadien. Kinross exploite en effet les mines d’or Paracatu (Brésil) et La Coipa (Chili), ainsi que les mines Fort Knox, Round Mountain et Bald Mountain aux États-Unis. L’ensemble de ces actifs, y compris Tasiast, a permis à la compagnie de produire 2,15 millions d’onces en 2023.