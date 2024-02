La Mauritanie, une opportunité pour le friendshoring /Par Igor Galo*

L'UE fournit 210 millions d'euros directement pour des projets d'investissement et le contrôle des frontières, et l'Espagne s'engage à fournir 300 millions d'euros supplémentaires sous diverses formes. La proximité géographique et les relations amicales sont le moteur d'un développement durable et inclusif.

La récente visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Layen, et du premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, est une nouvelle preuve du rôle important de l'Afrique sur l'échiquier géopolitique et de son intérêt croissant pour l'Europe, en particulier en Afrique de l'Ouest. Bien que l'élément déclencheur de la visite ait été l'augmentation de l'immigration des côtes africaines vers l'Europe via la dangereuse route maritime de l'Atlantique, la réunion d'hier pourrait marquer un changement majeur dans les relations entre la Mauritanie et l'Europe, qui va bien au-delà de la question de l'immigration.

A court terme, la Commission européenne, le gouvernement de l'UE, a engagé 210 millions d'euros (9 milliards d'ouguiya) directement dans des projets de contrôle migratoire, la question la plus urgente à court terme, mais aussi pour investir dans l'électrification des zones rurales, la construction d'une ligne à haute tension, des projets routiers ou encore un data center pour faciliter le développement numérique du pays. Cette aide au développement économique s'inscrit dans le cadre du plan "Global Gateway" de l'UE, qui fait concurrence à la Route de la soie chinoise.

Le président espagnol a complété le paquet avec 300 millions d'euros supplémentaires pour des projets énergétiques dans différents domaines, comme la production d'hydrogène vert. Cette énergie renouvelable, qui nécessite des parcs éoliens et solaires et un accès à l'eau de mer, permettra aux pays du sud de l'Europe, comme l'Espagne et le Portugal, ainsi qu'à ceux d'Afrique du Nord, comme le Maroc et peut-être maintenant la Mauritanie, de s'approvisionner en énergie propre pour l'industrie et la population locale. Mais aussi d'exporter des excédents vers l'Europe du Nord dans les années 2030.

Entre les deux annonces, qui totalisent un investissement de 500 millions d'euros, elle investira 100 euros (4 500 ouguiyas pour chaque Mauritanien) dans les années à venir. Un chiffre qui, en plus d'améliorer le niveau de vie local, contribuera à créer des emplois dans les secteurs nécessaires et dans d'autres secteurs à valeur ajoutée comme le numérique.

Défis et opportunités pour la Mauritanie

La Mauritanie se trouve à un tournant de son histoire en matière d'engagement international. La production de pétrole et de gaz du champ de Grand Tortue Ahmeyim (GTA) viendra s'ajouter aux revenus que le pays tire de l'exploitation minière traditionnelle. Il ne s'agit peut-être pas des dernières augmentations. De nombreux autres gisements minéraux pourraient servir de moteur au développement de l'industrie nationale. Surtout si l'extraction est associée à une industrie nationale de raffinage et de transformation, avec les incitations nécessaires de la part du gouvernement pour que, par exemple, le minerai de fer soit transformé dans le pays en produits à plus forte valeur ajoutée. Cela nécessite une formation du capital humain et des investissements dans les infrastructures, et le plan européen "Global Gateway" peut jouer un rôle important à cet égard.

Mais l'énergie n'est pas la seule opportunité de développement du pays. L'agriculture est encore principalement à petite échelle. Elle pourrait être développée à plus grande échelle, ce qui permettrait de réduire les importations et même les exportations de denrées alimentaires. La construction d'usines de dessalement de l'eau de mer, dont l'Espagne est le premier potentiel mondial, alimentées par l'énergie solaire, est un autre domaine à fort potentiel, auquel Madrid peut collaborer compte tenu de son expérience en matière d'usines de dessalement et d'agriculture.

Il ne faut pas oublier le secteur du tourisme, encore petit en Mauritanie, qui a un grand potentiel et l'avantage d'être un important générateur d'emplois. Au Maroc voisin, avec 14 millions de visiteurs internationaux, le tourisme génère environ 600 000 emplois. L'Espagne, qui avec 84 millions de touristes étrangers était le premier pays au monde dans le secteur, le poids de "l'usine sans fumée", comme on appelle souvent le tourisme, représentait 12,5% du PIB, et plus de 2 millions d'emplois.

Les richesses naturelles et culturelles de la Mauritanie, méconnues du grand public en dehors de l'Afrique, constituent une source potentielle d'emplois et de richesses très importante. Le stand mauritanien, l'un des plus grands du pavillon africain, a été une initiative audacieuse de l'Office national de tourisme de Mauritanie et a attiré l'attention de milliers de voyageurs désireux de découvrir de nouvelles expériences.

Le Friendshoring, une solution à bénéfice réciproque

Outre ce potentiel, la Mauritanie dispose d'un autre atout : sa position géographique. À 2000 kilomètres des côtes européennes, et dans un monde où les chaînes de valeur se raccourcissent et où les grandes entreprises rapprochent leurs usines des pays de consommation, le pays pourrait bénéficier de la nouvelle stratégie commerciale connue sous le nom de "nearshoring" ou "friendshoring".

Contrairement à la dynamique de délocalisation, en place depuis 1990 et jusqu'à la pandémie de covid19, qui consistait à déplacer les usines vers des pays asiatiques lointains pour profiter de la compétitivité de la main-d'œuvre, de nombreuses entreprises rapprochent désormais leurs usines des pays "proches" et "amis".

Ces phénomènes modifient l'itinéraire des investissements et du commerce. Dans les Amériques, le Mexique reçoit des investissements qui, jusqu'à récemment, étaient destinés à l'Asie, en particulier à la Chine, ce qui génère des centaines de milliers d'emplois. Sur le même continent, des pays comme la République dominicaine, le Panama et le Costa Rica, dont la taille est plus proche de celle de la Mauritanie, se développent depuis des années grâce au tourisme et aux investissements des États-Unis. Ces trois pays ont triplé leur revenu par habitant pour atteindre 15 000 dollars au cours des deux dernières décennies, grâce aux politiques mises en œuvre par leurs gouvernements pour stimuler le neashoring. En tant que directeur technique du rapport sur l'investissement espagnol en Amérique latine préparé par l'université IE depuis 15 ans, j'ai pu constater de visu les progrès économiques de certains de ces pays.

De ce côté-ci de l'Atlantique, les entreprises européennes suivent le même chemin et ont le même besoin de rechercher des partenaires et des amis proches. Le commerce et le tourisme se sont multipliés au cours de la dernière décennie, de nombreux industriels, notamment dans le secteur textile, produisent davantage en Tunisie, et de grandes chaînes hôtelières européennes ouvrent des complexes au Sénégal, comme l'espagnole RIU, qui a ouvert un hôtel de 500 chambres en 2022 avec un investissement de plusieurs millions d'euros.

La visite du président de l'UE, M. Von der Layen, et du premier ministre espagnol, M. Pedro Sánchez, à Nouakchott cette semaine est un bon début pour l'annonce d'investissements concrets en Mauritanie. Mais il serait encore plus important qu'elle soit le premier pas vers le développement d'une relation de confiance qui renforcerait les liens commerciaux.

L'aide est bonne et nécessaire pour le moment, mais le développement durable et à long terme nécessite la création d'intérêts communs et mutuellement bénéfiques entre partenaires de même niveau.

Espérons que les deux parties seront capables de regarder au-delà de la crise du Cayuco, une question sans aucun doute pertinente qui doit être gérée, pour se concentrer sur un avenir à moyen terme de prospérité partagé.

----------------

*Igor Galo. Journaliste économique spécialisé dans l’Amérique latine et les pays en développement, il travaille à l’IE University, Il collabore avec des magazines tels que MIT Sloan Review Magazine et Foreign Affairs Latin America, ainsi qu’avec des médias en Espagne, aux États-Unis, en Amérique latine et en Afrique