Projet Aftout Echargui: ﻿Le Groupement CSE/VAERA-BIS TP réfute le rapport de Transparence Inclusive

Les responsables du consortium CSE/VAERA-Bis TP, issu du groupe Zeine El Abidine, président de l’Union Nationale du Patronat de Mauritanie (UNPM), ont fait face à la presse ce mardi 13 février en début de soirée. Une rencontre dont l’objectif est de réfuter les accusations « denfraudes quantitatives et qualitatives » qui a accompagné l’exécution de la deuxième partie du marché « Aftout Echargui » visant l’approvisionnement en eau potable d’une population de près de 160.000 citoyens dans les wilayas du Brakna, du Gorgol et de l’Assaba.

Le rapport de l’ONG relève « des fraudes quantitatives et qualitatives, des infrastructures défectueuses » pour un travail dont le résultat final est « une couverture en eau potable permanente de seulement 8% ».

Bedou ould Saleck, DG de la société, a d’abord rappelé la transparence des conditions d’attribution du marché suite à un Appel d’Offres adjugé face à 12 concurrents parmi lesquels des entreprises étrangères (une française et une sénégalaise).

Ce responsable a par la suite réfuté les accusations de l’ONG «Transparence Inclusive » en affirmant que « des infrastructures conformes aux normes exigées ont été mises en place. Le problème plutôt est lié à la non-disponibilité de l’eau et non au caractère défectueux des ouvrages réalisés. On constate simplement l’intermittence dans la distribution du liquide précieux. Le rapport reconnait ce fait, malgré son ton délibérément critique.

Les témoignages des populations bénéficiaires, qui se sont exprimées à travers le film projeté devant vous, attestent d’une exécution normale du marché».