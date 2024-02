Cinq millions de dollars du gouvernement américain aux réfugiés maliens

L’ambassadrice des Etats Unis en Mauritanie, Cynthia Kierscht, et la représente du Programme Alimentaire Mondial (PAM), Mme Kinday Samba, ont supervisé une cérémonie de signature d’une convention relative à un don de 5 millions de dollars du Bureau d’Assistance Humanitaire de l’USAID (BHA), au profit des réfugiés maliens du camp de MBera, lundi 12 février.

Expliquant le contexte de cette action, la représente du PAM en Mauritanie a invoqué « un moment critiqué, avec des défis redoutables posés par les crises interconnectées du climat, de la dégradation de l’environnement et de la pauvreté. La Mauritanie reste vulnérable aux sécheresses cycliques menaçant les moyens de subsistance des populations et transhumantes ». Dans le même temps, « la région du Hodh Oriental a enregistré l’arrivée de 55.000 nouveaux réfugiés en 2023, dont la majorité sont des femmes et des enfants, portant le total de cette catégorie de la population à 153.000 dont 104.000 résidents dans le camp de Mbera ».

Pour sa part, l’ambassadrice des USA a rappelé que son pays « a contribué pour 35 millions de dollars à l’aide aux réfugiés depuis 2017 et qu’il est le plus grand donateur d’aide humanitaire destiné au Programme Alimentaire Mondial (PAM).