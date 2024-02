﻿L’avant-dernière émission de «The Grand Tour" se déroulera en Mauritanie

La célèbre série britannique «The Grand Tour" a annoncé la réalisation d’une nouvelle émission, dont les sites d’informations anglophones donnent un large écho et à laquelle ils consacrent de nombreux articles.

Cette annonce est liée à la Mauritanie qui accueille la réalisation de l’avant-dernière émission de cette série lancée pour la première fois en 2016.

Les stars de la série Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May se sont rendus dans de nombreuses régions de la Mauritanie pour filmer la nouvelle émission intitulée : "The Grand Tour’s next adventure confirmed with Mauritania special" (La prochaine aventure du Grand Tour confirmée avec la spéciale Mauritanie).



Mauriprod, un partenaire convaincant et compétent



Mauriprod, une agence de communication a pu convaincre les réalisateurs de l’émission qui assurera des millions d’audiences à la photographier en Mauritanie.

En effet, Mauriprod était parvenue en mai dernier, à s’associer avec ses producteurs dans l’assistance en vue de la réalisation de l’émission.

Cette nouvelle émission jouera un grand rôle en matière de propagande extérieure, particulièrement pour ce qui concerne les aspects touristiques et le niveau élevé de sécurité qui caractérise depuis quelques années ce pays du Sahel qu’est la Mauritanie, comme en témoigne l’afflux notoire constaté au cours de l’actuelle saison des touristes dans les régions du Nord du pays notamment l’Adrar

Mauriprod a prouvé ainsi à travers la production de cette émission de la série, qu’elle est une société nationale satisfaisant aux normes internationales en matière d’information et de communication et sur laquelle, on peut compter dans ce domaine, surtout pour l’image extérieure de la Mauritanie





Rappel

Le tournage d'un nouvel épisode de la cinquième saison de la célèbre émission de télévision (The Grand Tour) avait eu lieu en mai dernier d’abord dans le train minéralier, puis la côte Atlantique jusqu’à Nouakchott ensuite la région de l’Adrar et Guelb Richat avant de faire cap sur le Sénégal en passant par Jidr El Mohguen.

L'équipe de tournage de l'émission, arrivée en Mauritanie, était composée de près de 200 personnes dirigées par trois producteurs de la célèbre émission de télévision britannique "Top Gear" : Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May.

Le programme est réalisé en Mauritanie en collaboration avec des acteurs du secteur privé national, tels que la société "Maurilog", qui assure les services logistiques pour le tournage de l'émission, et la société "Mauriprod" qui supervise le volet médiatique.

En effet, la société "Maurilog" assure les aspects logistiques des différents tournages de l'émission, qui se poursuivront jusqu'au 6 de ce mois.

Le tournage de cette émission, suivie par plus de 400 millions de personnes à travers le monde, contribuera au développement des investissements en Mauritanie, en particulier dans les domaines du tourisme et de la production cinématographique.

L'émission, spécialisée dans les compétitions automobiles sportives, a été lancée en 2016 après l'arrêt de l'émission Top Gear, diffusée depuis ses débuts en 2002.

Echos dans la presse britannique



"The Grand Tour: Sand Job", qui voit Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May se réunir en Afrique, devrait débarquer sur Amazon Prime Video le 16 février.

"Dans le pays africain reculé de la Mauritanie, notre trio suit les traces du légendaire rallye Paris-Dakar", peut-on lire dans le journal. « Au lieu de pilotes de Dakar sur mesure, les garçons doivent effectuer leur voyage dans des voitures de sport modifiées bon marché. Leur voyage commence avec le train le plus long du monde et les voit affronter le difficile Sahara et traverser des rivières périlleuses, tout en protégeant leur précieux camion-citerne de carburant de l'explosion.

Le nouveau spécial suit les traces de « The Grand Tour : Eurocrash », dont la première a eu lieu en juin dernier.

Le cinquième et dernier spécial de l’émission s’est récemment terminé au Zimbabwe. Son lancement est prévu l’année prochaine.

Clarkson, dont l'émission agricole « Clarkson's Farm » se poursuivra sur Prime Video, a déclaré qu'il avait décidé de prendre du recul par rapport à la série automobile parce qu'elle est « immensément physique » et qu'il se sent « inapte, gros et vieux ».

"J'ai conduit des voitures plus haut que quiconque et plus au nord que quiconque", a déclaré Clarkson au Times. « Nous avons fait tout ce que vous pouvez faire avec une voiture. Lorsque nous avions des réunions sur la marche à suivre, les gens levaient simplement les bras en l’air.



Ben Abdalla