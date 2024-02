Brakna: Première réunion du Conseil Régional

La première session ordinaire du Conseil régional du Brakna pour l'année 2024 s'est tenue le lundi 5 février dans la salle de réunion de son siège sous la présidence de M. Mohamed El Moustapha ould Mohamed Mahmoud en présence du Conseiller du Wali chargé des affaires administratives et juridiques, M. Nekhterou Mohamed Vadel. Le principal point à l'ordre du jour était la formation des comités permanents du CR. Le président du CR a, au cours d'une allocution prononcée pour la circonstance, félicité les membres du conseil pour les efforts fournis.

Pour le président du conseil, cette session se déroule dans un contexte particulier marqué par les efforts consentis pour améliorer les conditions de vie des populations et renforcer le développement local dans le but de rapprocher les pouvoirs publics du citoyen. Il a rappelé les multiples réalisations accomplies sous le 1er mandat du Président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani. Notons que les comités permanents mis en place au cours de cette session sont ainsi composés: le comité de planification, de l'aménagement du territoire et du développement économique, le comité de la santé et de l'action sociale, le comité de l'éducation nationale et la formation professionnelle, le comité des affaires financières et de l'investissement, le comité de la culture, de la jeunesse, des sports et du tourisme et le comité de l'environnement.