Une bonne mère pour la terre des Hommes

« Dis : voici mon cheminement. J'appelle à dieu ostensiblement » (Coran, IX-108). Puisse le digne président général et putschiste d'une république islamique...lire, relire et suivre telle voie coranique... Pour laver les scrutins diaboliques aux urnes machiavélique et parer un mandat sans envergure lyrique. Ni halal ni jovial. Clairement glacial. Une chose que d'être plus digne ou moins indignant de ses devanciers et complices sans foi ni loi. Autre chose que d'incarner un peuple de légendes entre livres et empires aux rayonnements pléthoriques.

Bonne marraine

« Oncle maternel, second père (El Khal Bou) » dirait-on dans un désert où le tempérament d'un tel putschiste récidiviste nourrit les espoirs dont le «pays du million des poètes » avait perdu jusqu'à la conscience historique. Notamment le dialogue avec les forces politiques crédibles et légitimes de son opposition démocratique. Pour ne pas dire les seules fréquentables dans un désert que ses devanciers, parrains et complices auront gorgé de partis cartables et autres milices oligarchiques. Pour un tel pacte intangible dans le chaos préjudiciable au devenir de la planète des sables aurifères, voici bonne marraine suivant la sagesse bédouine d'un oncle maternel qui blanchit bien des nuits pour le rendre possible, visible, lisible et réalisable. Belles lointaines lunes entre torah, évangile et coran, prophètes et poètes. Que dirait un aïeul errant de postérité honorable dans un enfer sans queue ni tête..?

Bonne maire

« Que dieu nous réserve la fgure qui nous préserve » (Allah ikhallilneu lakhlag elli nebgaw viheu)...Toutes proportions gardées, l'occasion est idéale pour tout putschiste soucieux de tenir les engagements de son pacte démocratique et bénir la triste mémoire de ses victimes civiles et prolétaires. Outre l'hospitalité et la courtoisie légendaires, tout-e marseillais-e digne en implorerait l'expertise en la matière. Sertie et assortie de poids et mesures qui en gangrènent le désert souverain, lointain et si riche et convoité pour ses énergies souterraines et solaires. Première femme élue bonne maire de la cité-mère du vieux continent et institutrice de Rome: autre cité- monde et modèle de l'occident crépusculaire... Ostensiblement féminicidée par des « petits cons » notoires sitôt rhabillés en « habiles édiles » à coup de réclames sondagières. Au mépris de la légitimité démocratique dans le pays des droits de l'homme perdu et de la femme perdante à tous les coups d'états d'âme de son mâle dominant.

Bonne mère

« Quand dieu décrète une chose, s'en multiplient les causes (idha aradeu allahou chey-anne kethourat esbabouhou) ». Si une fois ne fait ni coutume ni foi ou droit maternel, belles lettres et bonnes manières forcent les honneurs dues aux bon-nes sœurs et frères marseillais-es dont les bontés en dorent et redorent le quotidien solitaire. Entre exils intérieurs et migrations aventurières. Leur illustre frère Saint-Exupéry couvrit notre peuple de louanges littéraires : « Terre des hommes ». Illustre pèlerin des lumières célestes, Théodore Monod n'en recevait-il pas les enfants sans rendez-vous entre Jardin des plantes et Musée de l'homme. Tant « la Mauritanie n'a pas été colonisée » selon le dernier gouverneur colonial, ministre des armées et premier des ministres dans une œuvre au titre si prophétique dans le contexte françafricain : « Les Blancs s'en vont »... Quelle inépuisable pléthore de choix nobles et heureux dont le moindre n'est pas la consolation de vingt millions de supporteurs algériens et marseillais si bêtement défaits et livrés aux vieux démons de leurs voisins atrabilaires. Comme de bien entendu soit dit et redit que Rubirola est là chez elle : bonne marraine, bonne maire et bonne mère pour terre des hommes.

Cheïkh Touré