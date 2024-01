﻿Concertation au sein de l’opposition non signataire du pacte

Les partis de l’opposition non signataires du Pacte Républicain (PR), préparent une réunion de concertation pour le mercredi 31 janvier.Celle-ci sera la suite d’une rencontre organisée il y a une dizaine de jours au siège de l’Institution de l’Opposition Démocratique (IOD), avec la participation du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (RND/TAWASSOUL), le FRUD, AJD/MR, l’Alliance Populaire Progressiste (APP), IRA/RAG, SAWAB et les Forces Progressistes pour le Changement (FPC).

Ces concertations s’inscrivent dans le cadre d’une initiative visant à créer les conditions d’un dialogue national inclusif, à quelques mois de l’élection présidentielle du 22 juin 2024.

Cette frange de l’opposition présente à l’assemblée nationale, critique sévèrement le Pacte Républicain (PR), signé entre la majorité d’une part, l’Union des Forces de Progrès (UFP) et le Rassemblement

des Forces Démocratiques (RFD) de l’autre, qualifié de « pacte de la honte ».