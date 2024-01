Scepticisme par rapport aux arguments sur le retard de GTA

Nany ould Chrougha, Ministre du pétrole de l’Energie et des Mines, porte-parole du gouvernement, n’est pas convaincu par la pertinence des arguments invoqués par le consortium BP/Kosmos, pour justifier le

nouveau report de la date de mise en œuvre du Projet Grand Tortue/AHMEYIM, à cheval sur la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal.

Le responsable gouvernemental a tenu ces propos mercredi après-midi, au cours du point de presse consacré aux commentaires des résultats des travaux de la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres.

Nouakchott et Dakar ont signé un accord pour partager ces ressources.

Le porte-parole du gouvernement juge insuffisant le motif « des raisons techniques liées à la complexité du projet et les conséquences de l’émergence de la pandémie de COVID-19 ».

Un retard de démarrage qui aura inévitablement des conséquences « sur les coûts et les prévisions de recettes » des deux États.