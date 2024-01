AJD/MR : Ba Mamadou Bocar, nouveau président

M. Ba Mamadou Bocar a été désigné par consensus, président de l'Alliance pour la Justice et la Démocratie/ Mouvement pour la Rénovation ( AJD/MR),lors d’un congrès extraordinaire ,tenu ce samedi 20 janvier, au siège du parti à Nouakchott. Par la même occasion, M .Ba a été investi candidat du parti pour la prochaine présidentielle.

Ancien député, M.Ba occupait jusque sa désignation, le poste de premier vice-président du parti. Il succéde à M.Ibrahima Moctar Sarr qui présidait les destinées de cette formation depuis août 2007 au lendemain de la présidentielle, au cours de laquelle, parti de rien, il était arrivé cinquième avec 7 % des voix.

IMS avait annoncé son départ de la tête du parti au lendemain des dernières élections municipales, régionales et régionales de mai dernier. Sa décision vient d'être actée.

Tête de file d'une coalition comprenant, entre autres, la CVE/VR, l’AJD/MR avait glané trois sièges de députés à l’Assemblée nationale.

Rappelons que Ba Mamadou Bocar est membre fondateur des FLAM .Il claque la porte et crée avec des dissidents du Mouvement, les FLAM/Rénovation. Il regagne le pays et intègre l'AJD et sera élu député en 2013.