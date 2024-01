Exploitation GTA : Nouveau report de 6 mois

Initialement prévue dans le premier semestre 2024, l’extraction des premiers mètres-cubes de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) du projet Grand Tortue/AHMEYIM (GTA), dont les ressources sont à cheval sur la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, est décalée de 6 mois. Le nouveau deadline renvoie au troisième trimestre de l’année 2024.

Les gouvernements des deux pays ont approuvé ce report aux termes de concertations conduites par les ministres en charge du pétrole et de l’énergie, organisées à Dakar les jeudi 18 et vendredi 19 janvier 2024, selon un communiqué conjoint publié dans la capitale sénégalaise.

GTA vise le développement de ressources gazières à cheval sur la frontière maritime.

Ce projet est exécuté par le consortium BP/KOSMOS, devait produire ses premiers mètres cubes de gaz au cours du premier semestre 2024.

La rencontre de Dakar a permis « d’évaluer l’impact global du retard enregistré dans l’exécution du projet GTA et les augmentations annoncées des coûts ».

Le document rappele « l’importance stratégique du projet, eu égard à sa contribution attendue pour le développement économique des 2 pays » et insistent sur la détermination à veiller pleinement « aux bonnes conditions opérationnelles, économiques et financières de la mise en œuvre, garantir les droits des contractants ».