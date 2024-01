Le ministère des pêches tergiverse dans l’exécution d’instructions du Premier ministère

Le Premier ministère a instruit le ministère des pêches et de l’économie mauritanienne de procéder à l’insertion et à la régularisation de la situation administrative des contrôleurs de pêche admis à l’évaluation.

C’est ce qu’indique la note n° 499, en date du 16 octobre 2023 (fac-similé), adressée par le biais de la Directrice du cabinet du Chef du gouvernement, au ministère des pêches et de l’économie maritime, relative au dossier des contrôleurs de pêches.

La lettre, qui réfère à une autre adressée par le ministère des pêches et de l’économie maritime n°556 en date du 21 septembre 2023, instruit le département d’engager immédiatement les procédures d’insertion et de régularisation de la situation administrative des contrôleurs admis à l'évaluation menée par l'Académie Navale au profit des Garde-côtes mauritaniennes.

Des ordres supérieurs donnés «en réponse à votre lettre susvisée et sur ordre de Son Excellence le Premier Ministre et sur la base de ce qui a été inscrit au procès-verbal de la commission technique chargée du dossier des contrôleurs de pêche en date du 14/09/2023 », indique la lettre de la Primature.

Le Premier ministre a ordonné également l’application du point 6 du procès-verbal signé le 12/05/2022 par la Commission Technique.

Ce dernier sans équivoque, stipule d’interagir avec les travailleurs licenciés sans motif, de la même manière que les travailleurs réguliers.