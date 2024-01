500 employés au port Tanit bénéficient de l’assurance maladie solidaire

La Directrice générale de la Caisse Nationale de Solidarité Sanitaire « CNASS », Mme Amal Cheikh Abdallahi, et le Directeur général du Port de Tanit, M. Ahmed Ould Khattri, ont signé, mercredi au port de « Tanit » dans la wilaya d’Inchiri, un accord de coopération et de partenariat, en vertu duquel 500 travailleurs non permanents et stagiaires du port et leurs familles, ainsi que les résidents adjacents au port, seront inscrits sur les listes d’assurés par le Fonds National de Solidarité Sanitaire.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les deux institutions pour rapprocher l’offre de services de santé des citoyens et améliorer l’accès à des soins de santé appropriés en permettant aux travailleurs du secteur informel et à leurs familles d’accéder aux listes d’assurés de la Caisse National de Solidarité Sanitaire (CNASS), en participant activement à la campagne de sensibilisation à la culture de l’assurance dans les milieux sociaux, en particulier les couches vulnérables.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la Directrice générale de la CNSS a indiqué que cette initiative vise à assurer les travailleurs non permanents au port et à obtenir une assurance maladie qui leur garantit une protection et un accès à un traitement en temps opportun.

Elle a ajouté que l’accord qui vient d’être signé permettra de renforcer la couverture sanitaire inclusive, qui est l’une des priorités de Son Excellence le Président de la République.

Elle a remercié le directeur général du port de Tanit Port pour l’énorme mesure qu’il a prise pour assurer les groupes cibles, appelant tous les organismes et institutions à faire de même pour assurer leurs travailleurs et employés qui ne n’étaient pas soumis à l’assurance maladie obligatoire.

Elle a exhorté les élus locaux à aider les personnes à faible revenu dans leur espace géographique à s’inscrire à la CNASS pour leur permettre de recevoir un traitement en temps opportun.

Pour sa part, le directeur général du port Tanit a indiqué que cette décision a été prise par le Conseil d’Administration après avoir été proposée dans le but de rapprocher le service de santé du groupe cible, soulignant sa continuité au cours des prochaines années.

Il a appelé toutes les institutions et tous les départements du pays à prendre des mesures similaires pour faciliter l’accès des citoyens aux services de la CNASS, en particulier les plus vulnérables.

De son côté, l’adjoint au maire de la commune de Mhaijratt, M. Salek Ould Matallah, a salué cette initiative, expliquant qu’il s’agit de la première du genre dans la région, appelant à des efforts plus concertés pour permettre aux citoyens de bénéficier des services de cette institution indispensable.

Il convient de noter que la Caisse Nationale de Solidarité Sanitaire « CNASS » a fourni un ensemble de services de santé qui répondent à plus de 95% des besoins des patients, y compris les patients atteints de diabète ou de tension artérielle, y compris les consultations et les examens de toutes sortes, les chirurgies, les réservations médicales, les médicaments injectés au niveau hospitalier et tous les médicaments essentiels au niveau des centres et des points de santé.

L’Etat mauritanien verse 450 MRU sur la contribution annuelle de 700 MRU pour chaque citoyen assuré à la Caisse, afin de permettre à toutes les familles d’adhérer à la Caisse et de bénéficier de ses services.

AMI