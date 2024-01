﻿Modification de la loi sur la gestion de la carrière des officiers

Le gouvernement a examiné et adopté un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 64.130 du 14 juillet 1964, modifié, fixant le statut des officiers d’active et de réserve de l’armée nationale, au cours de sa réunion hebdomadaire du mercredi 17 janvier 2024.

Ce texte a pour objectif « d’assurer une gestion plus efficace du flux des officiers généraux et de leur avancement, conformément aux standards régionaux et internationaux.

Les principales améliorations apportées par ce projet de loi sont : la suppression de la subordination de la promotion au grade d’officier général à l’inscription préalable sur un tableau d’avancement.

« La promotion au grade d’officier général est désormais prononcée en conseil des ministres», selon un communiqué publié à l’occasion de la réunion.