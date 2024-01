SUNU Mauritanie rend hommage à Pathé Dione, fondateur du groupe SUNU Assurances

SUNU Mauritanie a rendu, ce vendredi 12 janvier 2024, un hommage appuyé à son défunt fondateur, Pathé Diagne. L’homme avait tiré sa révérence le 12 janvier 2022, à Dakar. La cérémonie s’est déroulée à l’hôtel IMAN de Nouakchott en présence du Dg de SUNU Assurances Mauritanie, M. Djibril Dia et de son staff, de son PCA, Mohamed Lahah Khairy, des patrons de la BNM, du groupe privé AON, partenaire de la SUNU Assurances Mauritanie, de la BEA, de DAMANE Assurances et du président de la Fédérations des assureurs de Mauritanie…

Après un récital du Saint Coran et les prières pour le repos du défunt, les participants ont suivi un bref exposé du Dg de SUN Mauritanie, M. Djibril Dia. Dans son mot, il a remercié les Imams pour les prières formulées et indiqué qu’il n’y a pas plus important pour un défunt que des prières ; il a ensuite exhorté Allah, le tout puissant pour qu’il accueille, en son Saint Paradis, le Fondateur de SUNU Assurance, groupe international des assurances. Il a également adressé ses remerciements aux partenaires du secteur des assurances en Mauritanie qui ont bien voulu honorer de leur présence à la cérémonie. M. Dia a ensuite adressé ses remerciements au PCA de SUNU Mauritanie qui a fortement contribué à éclairer ses premiers pas en Mauritanie. Parlant de sa mission, il a indiqué que SUNU Mauritanie s’attèle à moderniser le secteur des assurances en offrant des produits de qualité à ses clients. Il a enfin annoncé la création du prix panafricain Pathé Dione dont l’objectif est de servir et de récompenser les africains qui innovent.

Dans son adresse, Mohamed Lahah a prié Allah d’exaucer les prières formulées pour le repos de l’âme du défunt Pathé Dione. Le PCA a brièvement rappelé le processus de création de SUNU assurance Mauritanie et s’est félicité du partenariat entre cette société et le groupe AON qui s’est traduit par la création, il y a deux ans déjà de SUNU Mauritanie. Notre objectif, a-t-il rappelé, est contribuer à développer et asseoir le secteur des assurances, adossé à de grands groupes, en offrant un service de qualité, en formant de jeunes cadres mauritaniens pouvant aller à la conquête du marché africain. SUNU Mauritanie est tourné résolument vers l’avenir et entend, à cet effet accompagner le marché mauritanien en perspective de l’exploitation du pétrole et du gaz, a poursuivi son PCA.

Prenant la parole, plusieurs autres personnes ont apporté leurs témoignages sur la vie et l’œuvre de Pathé Dione. Un parcours qu’a retracé un film de 45 mn, projeté à l’occasion et qui révèle combien l’homme est un grand croyant, un fervent panafricaniste. Il croit aux valeurs de l’Afrique et en ses capacités à innover. Il n’a pas peur de l’adversité. Un de ses amis, Adama N’Diaye, ex président de la fédération des assurances africaines (FANAF) et directeur général de SEN RE au Sénégal et dont le séjour à Nouakchott a coïncidé aujourd’hui avec l’anniversaire de la disparition de Pathé Dione a indiqué que l’homme est un battant, il est convaincu que l’Afrique peut et doit compter sur elle-même et prendre son destin en main. Les fonds que l’homme a mobilisés pour monter son groupe et les épargnes collectées sont tous venus de d’Afrique ; ils seront réinvestis dans et pour le Continent. En effet le fondateur de SUNU Assurances dit avoir créé son groupe avec les africains et pour les africains. Son pari est en passe d’être réussi. Ses enfants, ses amis et ses employés qui célèbrent le 1er anniversaire de sa disparition assurent que le groupe ne s’effondrera pas, la nouvelle génération s’attèle à apporter ses briques à l’édifice, promettent ses enfants, ses partenaires et ses amis. Pour sa part, M. Diew Oumar, doyen du secteur des assurances en Mauritanie et en Afrique et dont le chemin a croisé celui de Pathé Dione, lors des campagnes africaines a loué ses qualités humaines, intellectuelles et son professionnalisme. Bienvenue à SUNU en Mauritanie dans une concurrence saine et loyale, a-t -il conclu.

Le groupe SUNU Assurances est un leader en Afrique, il est présent dans 17 pays, avec 31 sociétés ; après la BICIS du Sénégal, elle s’apprête à acquérir une 2e banque. Signalons enfin que SUNU Mauritanie a démarré officiellement ses activités en octobre 2022.