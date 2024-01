Prévisions de l'Afrique à l'horizon 2024 : Analyse du PIB

À l’approche de 2024, diverses institutions financières ont dévoilé leurs projections pour le nouvel exercice financier du continent africain. Selon les prévisions du FMI, on devrait s’attendre à une croissance de 4,2% dans les perspectives générales. La consommation et l’investissement privés devraient entraîner une accélération du produit intérieur brut (PIB) dans environ 80 % des pays. Alors que le taux de croissance de l’économie continentale était de 3,9 % tout au long de 2022, ce chiffre est tombé à 3,6 % en 2023. Les principaux facteurs de cette baisse de performance sont l’augmentation des taux d’intérêt par les banques centrales pour lutter contre l’inflation mondiale et l’impact profond de la guerre en Ukraine sur l’activité commerciale et les vulnérabilités intercontinentales qui en résultent.

Des croissances économiques claires devraient commencer dans un premier temps par les pays qui disposent de plus d’actifs en termes de ressources naturelles et de production. Vingt-et-un pays, qu’on peut qualifier de modérés en termes de ressources naturelles et d’industrialisation – principalement la Côte d’Ivoire, le Kenya, l’Ouganda et le Mozambique – devraient connaître une croissance économique de 6,2 % tout au long de l’année 2024, dépassant évidemment la croissance moyenne. Le Sénégal est un des pays que nous avons inclus en cette liste et devrait connaître une augmentation considérable de sa croissance par rapport aux autres pays africains. Cela est dû aux effets significatifs du prochain projet de gaz naturel dont le démarrage est prévu pour 2024. Entouré par le Venezuela, le Brésil et le Suriname, sur sa rive opposée, la croissance économique du Sénégal devrait atteindre 10,6 % en 2024, au point le plus éloigné de l'Afrique de l'Ouest. On s’attend a contrario à un ralentissement des chiffres de croissance en 2024 dans certains pays. L’année fiscale 2024 n’augure ainsi rien de bon pour les principaux pays exportateurs d’hydrocarbures comme l’Angola, le Nigeria, le Soudan du Sud et la Guinée équatoriale car ils devraient être affectés par la baisse attendue des prix du pétrole et la dépréciation de leur monnaie.

Les experts affirment que la croissance future de la région dépend de la réalisation de trois facteurs globaux. À la lumière de la reprise économique mondiale suite à la guerre en Ukraine, la région devrait connaître de meilleures opportunités d'exportation et une réduction des dépenses d'importation, grâce à des opérations plus fluides de la chaîne d'approvisionnement (en supposant que la situation actuelle dans le canal de Suez se résolve rapidement ; sinon, nous devrons envisager un résultat très différent dans un proche avenir). En outre, une diminution de l’inflation mondiale est prévue pour 2024. On s’attend donc à ce que les principales banques centrales relâchent le resserrement de leur politique monétaire au cours du premier semestre de cette année, ce qui entraînerait moins de pression sur les taux de change en Afrique subsaharienne. Prévue pour 2024, une baisse de 6 % des prix du pétrole brut se profile à l’horizon à mesure que la demande ralentit. Cette diminution devrait avoir un effet positif sur la croissance, étant donné que les pays importateurs nets de carburant contribuent aux deux tiers du PIB de la région.

PIB par habitant

Afin de mieux comprendre le sujet économique connexe, voyons maintenant le PIB par habitant de certains principaux pays africains. Botswana : son économie repose en grande partie sur le tourisme, les ressources naturelles et l'agriculture, le niveau de revenu personnel est très élevé. Le PIB estimé par habitant en 2024 est de 7 539 $. Afrique du Sud : l'économie sud-africaine se caractérise par sa diversité, englobant des secteurs comme l'exploitation minière, l'agriculture et les services. Le PIB estimé par habitant en 2024 est de 6 121 $. Égypte : l'économie égyptienne présente de multiples facettes, avec des secteurs importants comme le tourisme, le pétrole et le gaz et l'agriculture. Le PIB par habitant estimé en 2024 est de 4 693 $. Maroc : l'économie du Maroc se caractérise par une variété de secteurs, notamment le tourisme, l'agriculture, l'industrie et les services. Le PIB par habitant estimé en 2024 est de 3526 $. Angola : l'économie angolaise dépend fortement de son pétrole et de ses ressources naturelles. Le PIB estimé par habitant en 2024 est de 2452 $. Ghana : des secteurs comme l'agriculture, le pétrole et les services constituent une base solide pour l'économie du Ghana. Le PIB estimé par habitant en 2024 est de 2 241 $.

Kenya : en tant que puissance économique régionale, l'économie de ce pays présente de multiples facettes, englobant le secteur des services, l'agriculture et le tourisme. Le PIB estimé par habitant en 2024 est de 1953 $. Mauritanie : l'agriculture et l'élevage continuent d'être les piliers de l'économie mauritanienne. Le PIB estimé par habitant en 2024 est de 1914 $. Éthiopie : la croissance de l'économie éthiopienne est tirée par les progrès de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et des infrastructures. Le PIB estimé par habitant en 2024 est de 1 787 $. Sénégal : l'économie du Sénégal est largement composée de ressources naturelles, d'agriculture et de secteur de production. Le PIB estimé par habitant en 2024 est de 1 773 $. Nigeria : Le Nigeria détient le titre de pays africain le plus peuplé, et son économie reflète cette diversité à travers son implication significative dans les secteurs pétroliers et gaziers. Le PIB par habitant estimé en 2024 est de 1734 $. Tanzanie : la prospérité économique de la Tanzanie repose sur les contributions de l'agriculture, du tourisme et des ressources naturelles. Le PIB estimé par habitant en 2024 est de 1 241 $. Rwanda : l'économie du Rwanda repose principalement sur l'agriculture et le tourisme. Cependant des mesures ont été récemment prises pour un véritable développement industriel. Le PIB estimé par habitant en 2024 est de 1 064 $.

Mon point de vue demeure que l’Afrique est la prochaine grande nouveauté dans le monde des affaires. Le continent attire des investissements qui auront un impact direct sur son revenu national brut. Cela entraînera certainement une plus grande prospérité et une plus grande qualité de vie dans les pays. Grâce à des investissements accrus et une utilisation responsable des ressources naturelles, le continent africain a connu une augmentation notable de son produit intérieur brut. Avec une augmentation aussi substantielle de 75 % en seulement 7 ans, il n’est pas difficile d’imaginer où se situeront les niveaux de revenus du continent africain en 2050.

PIB DE L'AFRIQUE DE 2020 À 2027

2020

2.449,6 Billion $

2021

2.738,6 Billion $

2023

2.980,1 Billion $

2024

3.144,8 Billion $

2025

3.665,6 Billion $

2026

3.965,7 Billion $

2027

4.288,1 Billion $

Cem Perdar

Directeur Afrique à la société Pakmaya, Pak Holding

Turquie