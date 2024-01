Mise au point concernant la «déclaration» de la commission politique du RFD

Nous, soussignés, membres de la commission politique du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), exprimons à l'opinion publique nationale notre étonnement face à une «déclaration» publiée par certains médias nationaux, au nom de notre commission politique, une déclaration truffée de contre vérités et de falsification des faits.

Qualifiant d’«illégale» la décision du Président Ahmed Daddah de confier l’intérim de la présidence du parti à Me Yacoub Diallo, cette «déclaration» constitue, en fait, un mépris persistant à l’égard de l’opinion publique et un affront à l’intelligence des militants du parti.

Face à ce flagrant défi aux décisions de la Présidence du Parti et au dépassement des prérogatives de la commission, nous, membres signataires :

- rappelons qu’il s’agit d’une commission ad hoc désignée par le Bureau Exécutif du parti, sous la supervision directe du Président du Parti, avec des pouvoirs limités, qui consistent exclusivement à communiquer avec les instances de base afin de leur expliquer la position du parti concernant la signature du Pacte Républicain et leur démontrer l’importance des réformes fondamentales attendues dans le cadre de cet accord politique, d’une part, et discuter avec elles de la préparation du congrès national du parti, d’autre part ;

- considérons que la commission réunie samedi dernier n’était nullement en mesure d’approuver un quelconque ordre du jour, faute de quorum, en raison de l'absence de la plupart des membres, y compris son vice-président et ses deux rapporteurs qui représentent les 3/4 des membres du bureau de la commission; par conséquent, nous considérons que ladite « déclaration » est nulle et non avenue, car elle viole le règlement intérieur de la commission et outrepasse ses compétences ;

- désapprouvons la tentative de certains membres de la commission de mettre en quarantaine le Président Ahmed Ould Daddah, en le privant de l'exercice de ses pleins pouvoirs, notamment leur délégation partielle ou totale à la personne de son choix, comme il l’a toujours fait lors de ses voyages ou en sa présence ;

- exprimons notre dégoût face à l'état de déchéance morale qui a fait surface récemment, à travers les paroles et les actes de certains cadres du parti, coïncidant avec l’état de santé du Président du Parti, dans une tentative de marquer des «points», d'une manière non honorable ;

- appelons le président Yacoub Diallo à convoquer la commission politique afin de réparer les dommages qui pourraient résulter de la déclaration discordante de samedi dernier, faite hors de son contexte par certains membres, et rappeler aux auteurs de ladite declaration l’exigence du respect des decisions du parti et des prérogatives de la commission.

Nouakchott, le 26 Joumada Athaniya 1445 - 08 Janvier 2024

Pour les membres signataires :

Diabira Fousseynou,

Vice-président de la Commission Politique du RFD