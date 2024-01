Première édition de la rencontre de la communauté portuaire

Le Port Autonome de Nouakchott, dit Port de l’Amitié (PANPA), a organisé la première édition de la communauté portuaire, dimanche soir 7 janvier.

Cette manifestation s est déroulée au complexe "Ambassador" en présence du Ministre de l’Équipement et des Transports, du Secrétaire Général du Ministère des Finances, du Directeur Général du port, du personnel de l’infrastructure, des opérateurs économiques et de l’écosystème portuaire.

Les autorités du port de Nouakchott ont l’ambition de faire de cet événement, organisé sous le thème "honorer le passé, naviguer vers l’avenir" une manifestation annuelle.

Une démarche dont la finalité est de permettre une réflexion et des échanges approfondis entre l’administration de cette infrastructures, hautement stratégique, et tous les acteurs de l’écosystème portuaire, en vue de faire de cet outil, un pôle d’attraction.

Le Directeur Général du port, maître Sidi Mohamed ould Maham, a annoncé la création d’une fondation caritative, dédiée à la lutte contre la précarité dans les zones de l’entreprise en priorité, mais aussi ailleurs, en conformité avec la politique du président Mohamed Cheikh El Ghazouani, contre l’exclusion.

Le DG du port a également saisi l’occasion de la soirée pour révéler les chiffres en hausse des activités portuaires pendant la période 2022/2023.