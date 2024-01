Renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de l’activité minière artisanale et semi-industrielle de l’or: Maaden Mauritanie lance les travaux de l’atelier de capitalisation des acquis

Sous la supervision de S.E.M. Nani Ould Chrougha, Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Porte-parole du Gouvernement, l'Agence Nationale Maaden Mauritanie a lancé ce jeudi 4 janvier 2024, au Palais des Congrès, un atelier sous le thème "Capitalisation des acquis et le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de l’activité minière artisanale et semi-industrielle de l’or".

La cérémonie d’ouverture de cet atelier a été marqué par la présence des Ministres des Finances, de la Santé, du Commerce, de l'Industrie de l’Artisanat et du Tourisme, du Gouverneur de la Banque centrale, du Président de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien, du Président de la Chambre de Commerce de l’Industrie et de l’Agriculture en plus du conseiller du Premier Ministre chargé des Mines et du Wali de Nouakchott Ouest. Ont également pris part à la cérémonie les autorités administratives locales, les élus des Wilayas de Tiris Zemmour, Dakhlet Nouadhibou et Inchiri.

Dans son discours prononcé à l’occasion, S.E. le Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Nani Ould Chrougha a affirmé que l’avènement de l’exploitation minière artisanale apparue en 2016 a déclenché un mouvement de masse venant de toutes les régions du pays vers les zones de Tijirit et Tasiast. mede

« En peu de temps », a-t-il ajouté le Ministre, « le nombre des sites d'exploitation artisanale de l'or s’est développé entraînant des risques environnementaux et des accidents qui se sont parfois avérés mortels, en plus du danger des opérations de traitement avec des substances nocives telles que le mercure".

Il a déclaré que « l'activité se caractérisait par l'anarchie, l'improvisation et l'absence de cadre et d’une vision claire sur les perspectives d’avenir » jusqu’au moment où le Président de la République Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a donné les instructions pour anticiper l'avenir, et faire face aux risques, assurer la sécurité des exploitants artisanaux. Ces instructions se sont matérialisées par la création de l’Agence Nationale Maaden Mauritanie dont la mission est d’assurer l’encadrement de l’activité minière artisanale et semi industrielle de l’or. Cela a permis non seulement de sortir ce secteur du chaos, de l'anarchie et de l'incertitude qu'il a connus au cours de ses premières années, mais aussi de le hisser à un niveau supérieur d'organisation et d’encadrement".

Il a ajouté que "sous la supervision directe et le suivi de Son Excellence le Président de la République, l'Agence "Maaden Mauritanie" a capitalisé un grand nombre de réalisations dans divers domaines liés à la supervision de l'activité, tels que la fourniture d'infrastructures et de services, la formation, la sensibilisation en matière de sécurité des mineurs, la préservation de l'environnement, l’exploration et l'ouverture de nouveaux sites pour les mineurs, la création de pôles semi-industriels pour le traitement des résidus, ainsi que la formulation d'une vision stratégique pour élever le secteur minier artisanal à un niveau supérieur, un défi majeur que nous poursuivons avec la grâce de Dieu".

Il a ajouté que : "Dans une démarche humanitaire généreuse, rassurante et soulageante pour une grande partie des acteurs du secteur, Son Excellence le Président a ordonné la création d'un Fonds de solidarité sociale en faveur des mineurs artisanaux et de leurs familles, d'un montant d'un milliard d'anciennes ouguiyas".

Capitaliser les acquis

"Le ministre a ajouté que la capitalisation des acquis et le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de l'activité minière artisanale et semi-industrielle de l'or nécessitent la création d'un guide complet des procédures réglementaires pour l'agence, l'introduction de nouvelles technologies, la création de bases de données et la promotion et l'intégration des bonnes pratiques dans toutes les fonctions et activités du secteur".

Il a déclaré : "Il est nécessaire que tous les acteurs du secteur minier artisanal fassent preuve de patriotisme en respectant les accords conclus par l'État avec les opérateurs industriels. En plus du respect de l’intégrité territoriale et le respect des normes de santé, de sécurité et environnementaux.

Après le discours d'ouverture, les invités et les participants ont suivi deux présentations dont l’une portait sur le cadre réglementaire de l'exploitation minière artisanale et semi-industrielle de l'or, et la deuxième sur l'impact environnemental de l'exploitation minière artisanale et semi-industrielle de l'or.

Prennent également aux travaux de cet atelier les délégués des syndicats, des représentants des exploitants artisanaux, des sociétés de traitement de résidus, des petites exploitations minières, ainsi que des organisations de la société civile travaillant sur les questions minières, en plus de partenaires techniques au développement.

L'objectif général de cet atelier, qui se déroulera les 4 et 5 janvier 2024 au Palais des Congrès s'inscrit dans le cadre de l’approche consultative et participative adoptée par l'Agence Nationale Maaden Mauritanie afin de mettre en place une méthodologie d’encadrement adaptée aux défis évolutifs et enjeux du secteur .