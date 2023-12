Production record de 14 millions de tonnes de fer pour la SNIM

La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), a réalisé une production record de 14 millions de tonnes de fer au cours de l’année 2023, pour la première fois de son histoire « marquant un nouveau jalon dans ce domaine», annonce un communiqué de l’entreprise transmis à la presse samedi 30 décembre.

Ce chiffre est atteint grâce « au chargement du navire CAPE Seaguil, au port minéralier de Nouadhibou, ce samedi 30 décembre 2023 ».

Ce résultat a été rendu possible par « la pertinence du programme stratégique de l’entreprise, le haut niveau d’engagement et de persévérance manifesté par l’ensemble des travailleurs pour la réalisation des objectifs fixés ».

Le document de la SNIM rappelle « l’adoption récente d’un programme stratégique ambitieux, visant à accroitre et augmenter la valeur ajoutée de ses produits, tout en renforçant son engagement pour un développement durable.

Ce programme inclut également des initiatives visant à développer les ressources humaines et à améliorer les services sociaux ».