Exécution d’une convention entre le ME et ODZASAM : Démarrage du processus de mise en place de l’AGLC de Soueiguiya

L’ONG nationale ODZASAM vient d’entamer la phase exécution d’une convention qui l’engage au côté du Ministère de l’Environnement (ME) pour la mise en place, au Hodh El Gharbi de 3 Associations de Gestion Locale Collective (AGLG) des Ressources Naturelles.

Cette convention s’inscrit dans la droite ligne des orientations nationales en matière de politique de la Gestion Décentralisée des Ressources Naturelles (GDRN) d’une part et de préservation de l’environnement, d’autre part.

Avec comme aboutissement, la délégation du mandat de Gestion des Ressources Naturelles (GRN) aux AGLCs. Ce transfert de compétences s’effectue en étroite collaboration avec les autorités administratives et communale. Il s’opère sur la base de conventions locales établies conformément au code forestier et au code pastoral en vigueur et à leurs décrets d’application. Lesquels responsabilisent les usagers des espaces dans la gestion rationnelle et pérenne des ressources naturelles de leur terroir.

C’est dans ce contexte qu’une formation sur l’approche GDRN en termes des objectifs et finalités ainsi que sur les modalités pratiques de ladite approche a été organisée.

La mission conjointe de la Délégation Régionale du ME et ODZASAM s’est rendue dans la zone humide de Soueiguiya qui relève de la commune de Agharghare dans la Moughtaa de Tintane.

Objectifs : Démarrer le processus de mise en place de l’AGLC de Soueiguiya pour assurer la Gestion Décentralisée des Ressources Naturelles (GDRN) dans cet espace.

Au cours de sa visite de terrain, la mission conjointe a identifié 15 villages susceptibles de se structurer au sein de l’association et a procédé à la sensibilisation des populations sur l’approche pour assurer leur adhésion à l’AGLC. Cette visite a permis aussi aux équipes du ME et de ODZASAM de collecter des données démographiques et socio-économiques environnementales et d’identifier les unités de paysage et les potentialités agro-silvo-pastorale que recèle la zone.

D’autre part et dans le souci de garantir la pérennité de l’approche et prédisposer les services de l’environnement (DRE et ses inspecteurs des moughatas) appelés à assurer la relève dans la mise en place et l’accompagnement éventuels des associations dont ils auront la charge de créer ODZASAM a organisé auparavant un atelier de capitalisation et de partage des acquis au profit des acteurs impliqués dans le processus.

Les participants ont suivi des exposés sur l’expérience d’ODZASAM et ses partenaires, les fondements juridiques de l’approche de gestion décentralisée de RN, le processus de création et d’accompagnement des AGLCs conformément

aux étapes suivantes :

• Information, sensibilisation et collecte des données

• Organisation des réunions villageoises

• Elaboration des dossiers de l’AGLC

• Légitimation de l’AGLC

• Inventaire des Ressources Naturelles

• L’élaboration et la validation d’une convention locale sur les règles de gestion des ressources naturelles,

• Processus de transfert et de délégation du mandat de gestion

• Mise ne œuvre de la convention locale

• Accompagnement de l’AGLC