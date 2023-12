Manifestation contre l’arrêt de l’enrôlement complémentaire

Les responsables, militants et sympathisants de la Coordination pour l’Enrôlement de tous les Mauritaniens (CEM), se mobilisent contre la date butoir pour l’arrêt de l’opération complémentaire, lancée par le gouvernement depuis quelques mois.

Pour manifester leur colère, Hamidou Wane et ses amis ont organisé un sit-in à la place de liberté située entre la présidence de la République et l’assemblée nationale, jeudi 28 décembre.

Parmi les manifestants, on notait la présence des députés Balla Touré, Khaly Diallo et l’ancienne députée, Coumba Dada Kane, venus apporter leur soutien militant à la cause de la CEM et de tous les mauritaniens privés d’accès aux documents d’état-civil.

Une centaine de personnes, parmi lesquelles des individus exprimant leur désarroi face à l’impossibilité de s’enrôler, ont crié leur colère pendant plus d’une heure d’horloge.

Ils ont vivement dénoncé la décision du gouvernement, relative à l’arrêt de l’opération d’enrôlement complémentaire à la date butoir du 31 décembre 2023, et rappelé que l’accès à l’état- civile « est un droit inaliénable».