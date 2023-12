Les FPC condamnent un outrage à un magistrat et une campagne contre BDA

Les Forces Progressistes pour le Changement (FPC/opposition) condamnent vivement les propos outranciers d’un religieux, du nom de de Yehdhi ould Dahi, visant le magistrat Haroun ould Ideighbi, directeur de la législation au ministère de la justice et dénoncent une campagne de dénigrement et de haine, contre le député Biram Dah Abeid, dans une déclaration publiée mardi.

Le magistrat, haut responsable au ministère de la justice, a fait l’objet d’une vive attaque « fondée sur son origine sociale » à la suite d’une intervention à titre personnel, dans un panel traitant « du fondement historique et culturel » de la mentalité et de la pratique de l’esclavage au sein de la société mauritanienne.

Le député « a déchainé une cabale sous la forme d’une réaction épidermique et virale, de la part des milieux conservateurs et rétrogrades » suite à une déclaration sur la polémique née de l’attaque contre le haut fonctionnaire du ministère de la justice,.

Une réaction « venue confirmer les propos du juge » selon le document.

La déclaration des Forces Progressistes pour le Changement (FPC) déplore par ailleurs « le silence des autorités, face à des considérations déshumanisantes » et un discours de nature à porter gravement atteinte à la cohésion nationale et « apporte un soutien sans réserve au député Biram Dah Abeid».

