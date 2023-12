 IJUN: ‘’Cette première année a été caractérisée par des initiatives significatives, soulignant notre dévouement envers la cause de l'unité nationale’’, dixit Kane Abdoul Aziz

L’Initiative des Jeunes Pour l’Unité Nationale (IJUN) est née de la volonté d'un groupe diversifié de jeunes mauritaniens, unis par la vision commune de renforcer l'unité nationale et de s'opposer fermement aux discours de haine. Son lancement officiel le 18 février 2023 a marqué le début d'une aventure visant à transcender les clivages, à promouvoir l'indépendance d'action, et à instaurer une culture de dialogue et de compréhension mutuelle.

Dressant le bilan des réalisations de l’initiative durant l’année 2023, face à la presse, le président de l’Initiative des Jeunes Pour l’Unité Nationale (IJUN), M. Kane Abdoul AZIZ a estimé que ‘’cette première année a été caractérisée par des initiatives significatives, soulignant notre dévouement envers la cause de l'unité nationale. L'IJUN a marqué l'année 2023 en initiant et en menant à bien diverses activités à travers plusieurs localités mauritaniennes, reflétant ainsi notre engagement à toucher toutes les facettes de la société mais également le renforcement de notre présence nationale et de garantir une portée inclusive.

Dans ce cadre, nous avons organisé plusieurs rencontres avec diverses composantes de la société : distribution de kits alimentaires pour soutenir les communautés, activité dynamique avec l'Appel de Djeol, renforcement de notre présence dans la région de Nouadhibou, Néma, Kaédi et Zouérate. Nous avons établi des bureaux régionaux dans chaque chef-lieu de région du pays, ainsi que des bureaux communaux à Nouakchott. Ces bureaux serviront de centres d'opérations stratégiques, coordonnant des activités spécifiques à chaque région et commune, favorisant ainsi une présence soutenue à l'échelle nationale’’.

´‘L'IJUN a mené des campagnes de sensibilisation dédiées aux personnes handicapées, mettant en lumière les avantages sociaux offerts par le ministère. Des sessions au Musée de Nouakchott ont informé sur les cartes d'assurance, les services de santé, et d'autres facilités, conformément aux instructions du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a indiqué M. Kane.

L’Initiative a déployé avec succès un programme de sensibilisation dans les écoles et les universités, encourageant la jeunesse à jouer un rôle actif dans la promotion de l'unité nationale. Ateliers, conférences et séances éducatives ont inspiré les étudiants à devenir des agents du changement positif’’.

Relativement aux perspectives futures, M.Kane a assuré que ‘’ l'éducation et la sensibilisation restent nos priorités, avec l'intention d'étendre nos interventions à davantage d'établissements éducatifs. Dans une démarche visant à renforcer notre présence nationale, des bureaux ont été établis à Néma, Nouadhibou, Kaédi, Zouerate, et à Nouakchott. Ces points d'ancrage ont été soigneusement choisis pour garantir une représentation équitable dans différentes régions du pays, permettant à l'IJUN de mieux comprendre et répondre aux préoccupations locales.

Nous visons un impact positif initial et nous envisageons d'ouvrir davantage de bureaux régionaux et communaux pour assurer une proximité maximale avec nos concitoyens. Cette expansion renforcera notre capacité à aborder les défis spécifiques à chaque région. Tout en réaffirmant notre engagement envers une Mauritanie unie, diverse, et prospère. Nous exprimons notre gratitude envers tous ceux qui ont contribué à notre parcours jusqu'à présent, y compris nos partenaires, supporters et compatriotes. Les accomplissements de cette première année ne font que renforcer notre détermination à continuer sur la voie de l'unité et de la prospérité collective’’.