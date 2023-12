﻿Approbation du statut de journaliste par le gouvernement

Le journaliste mauritanien va jouir désormais d’un statut. C’est dans cette perspective que le gouvernement a examiné et adopté un projet de loi relatif au statut du journaliste professionnel au cours du Conseil des Ministres du mercredi 27 décembre 2023. Ce texte « intervient pour régir la profession de journaliste dans notre pays. Il édicte le déroulement de la carrière du journaliste et définit le journaliste professionnel.

Il établit d’une part un cadre juridique, pour le statut du journaliste professionnel en Mauritanie et intègre l’ensemble des catégories professionnelles telles que les journalistes indépendants, les correspondants accrédités, les collaborateurs de rédaction, et les techniciens impliqués dans la production de l’information, et d’autre part, des normes claires pour l’exercice de la profession de journaliste, en garantissant la liberté de l’information et la protection des droits des journalistes ».