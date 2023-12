Faits divers… Faits divers…

Des dealers en taule

Après une intense poursuite, des agents du commissariat de police Arafat 3 ont mis la main sur un grand dealer récidiviste surnommé « Ghazali », lui tombant dessus très tard dans la nuit en son repaire à Tarhil. La perquisition a permis de saisir cinq kilogrammes de chanvre indien et autres quantités de poudre blanche et comprimés. Ghazali avait été relâché de prison tout dernièrement, après avoir purgé une peine de quelques années... La BRB de Nouakchott-Ouest a elle aussi arrêté une bande composée de plusieurs membres, étrangers pour la plupart. Ces malfaiteurs avaient écoulé de grosses quantités de stupéfiants un peu partout dans la ville. Des stocks de haschich et autres drogues ont été saisis. Tous ces trafiquants ont été déférés et écroués en fin de semaine dans la prison de Dar Naïm.

-----------------

Deux bandes de malfaiteurs épinglées

Depuis deux mois, une recrudescence de vols et cambriolages était constatée en divers quartiers d'Arafat et El Vellouja. Des commerces et domiciles avaient été dévalisés par d’indésirables visiteurs. Le commissariat de police Arafat 2 ouvrait tout dernièrement une enquête et lançait ses limiers aux trousses de ces malfaiteurs. Multiplication des patrouilles et rondes nocturnes…. Avec succès : Il y a quelques jours vers quatre heures du matin, l’une d’entre elles surprend un jeune récidiviste en train de dévaliser une boutique au quartier Poteau 16 et l'embarque aussitôt au commissariat. Interrogé, il avoue la plupart des méfaits dont on le soupçonne et livre ses complices qui seront mis au violon le même jour.

À Tevragh Zeïna, la fameuse BRB a arrêté une autre bande de jeunes récemment libérés de prison. Abou, Zaza et Bilal sévissaient depuis quelques mois, dérobant tous les deux à trois jours un véhicule pour cambrioler et braquer à leur aise. Ils se rendaient parfois à l'intérieur du pays pour échapper aux filets de la police. Ils en revenaient le plus souvent avec du butin, comme tout dernièrement de Maal (Brakna) où ils avaient dévalisé une grande épicerie, emportant de grosses sommes d'argent et des lots de cartes de recharge. La BRB qui les prenait en filature depuis un mois a fini par les épingler. Les voilà revenus en taule.

----------------------

Le dangereux troc de Mellah

Tout le monde sait que la périphérie Sud-est de Nouakchott, à Mellada surtout, est une plaque tournante du trafic en tout genre de stupéfiants. Plusieurs bandes y circulent jour et nuit. La plupart des dealers y ont élu domicile ou y passent une bonne partie de leur temps. Des centaines de jeunes dépravés en sont la cible quotidienne. Leurs principaux clients demeurent cependant des bandes exogènes auxquelles ils fournissent régulièrement leur camelote, contre paiement en cash à l’ordinaire ; sinon, troc : marchandises diverses, montres, téléphones, bijoux ou habits de valeur… Un procédé cependant plus fréquent avec les drogués isolés. Du coup, la criminalité est toujours en hausse à Mellah. L’addiction à la poudre blanche oblige les consommateurs à braquer, voler ou cambrioler pour obtenir leur dose quotidienne. Trois lieux de Mellah se signalent par le danger à les traverser, jour et nuit : Stade, Carrefour Dimi et secteur 5. Des dizaines de jeunes voyous y délestent sous la menace tout passant du contenu de ses poches. Il y a dans ces quartiers des maisons connues où les dealers viennent étaler leurs marchandises au vu de tous en l’attente d'éventuels clients. Les jeunes drogués y viennent troquer des téléphones, montres, chaussures, parfois boubous, contre un peu de poudre blanche. Ils consomment et repartent aussitôt en chasse. Récidivistes notoires, les gros clients s’abstiennent pour leur part de toute transaction en public : il n’est en effet jamais question que de grosses sommes d’argent et de grandes quantités de drogues.

Mosy