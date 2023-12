﻿Nouakchott  face à  la menace de l’océan

Nouakchott est une agglomération en dessous du niveau de la mer dont plus de 30% de la population et des habitats pourraient être engloutis par les eaux en cas de montée subite de l’océan. Cette réalité environnementale, connue des experts et des décideurs depuis plusieurs années, a été rappelée samedi par Ahmed Senhoury, directeur du Partenariat Régional pour la Conservation de la Zone Côtière et Marine (PRCM) et Ibrahima Thiaw, Secrétaire Exécutif de la Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification.

Ces personnalités s’exprimaient samedi 23 décembre, dans le cadre d’une conférence de presse organisée par le Collectif des Cadres Mauritaniens Expatriés (CCME), sous le thème «Nouakchott : risques d’inondation et gestion du littoral ».

Cette manifestation s’est déroulée en présence de la ministre de l’environnement et du développement durable, Lalya Kamara et de la présidente du Conseil Régional de Nouakchott (CRN), Mme Fatimetou mint Abdel Malik et de nombreux spécialistes, qui ont apporté une contribution positive au débat.

Ahmed Senhouri a fait une présentation technique du cadre géomorphologique du littoral mauritanien, divisé en 3 zones.“Ce qui créé une vulnérabilité exacerbée par des actions anthropiques non adaptées : désertification élévation du niveau de la mer, affleurement périodique de la nappe sur laquelle est bâtie la ville…”.Il a également évoqué les erreurs commises dans le cadre de la réalisation des ports de Nouakchott et de Ndiago, qui n’ont pas été précédées d’études d’impact environnemental.

Pour sa part, Ibrahima Thiaw, Secrétaire Exécutif de la Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification, a proposé des solutions sous forme de recommandation: « la création d’une Haute Autorité du Littoral (HAL) : une structure pluridisciplinaire intégrée, placée sous la tutelle de la présidence de la République, ou de la primature. La fin de toutes les constructions sur le littoral, qui constituent une agression contre l’environnement, avec indemnisation des

propriétaires titulaires d’une autorisation de construire. La création d’un système d’assainissement des eaux usées aux normes.

Des mesures qui permettraient de faire du littoral, centre le plus important du pays au point de vue humain et économique, une zone attractive pour l’Investissement Direct Etranger (IDE), en perspective de l’exploitation du gaz, qui devrait entraîner la baisse des facteurs de production et favoriser les activités économiques ».

Synthèse AS