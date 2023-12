L'ambassadrice des États-Unis en Mauritanie se rend dans les régions du Hodh pour soutenir les jeunes entrepreneurs

Au cours de la semaine du 4 décembre, l'ambassadrice américaine en Mauritanie, S.E. Cynthia Kierscht, s'est rendue dans les régions du Hodh El Gharbi et du Hodh El Chargui pour visiter les zones où le programme Nafooré de l'USAID est mis en œuvre. Le programme Nafooré de l'USAID est financé par le gouvernement américain par le biais de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et est supervisé par le ministère mauritanien de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Son objectif est de soutenir et de promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes Mauritaniens vulnérables.

Le programme Nafooré de l'USAID a démarré au début de l'année 2022 et a démontré sa capacité à produire des impacts transformateurs en offrant aux jeunes Mauritaniens vulnérables l'opportunité de devenir des acteurs économiques performants. En soutenant leurs projets entrepreneuriaux, le programme a également mis en évidence l'importance de l'autonomisation des jeunes pour stimuler le développement économique local.

À Néma, l'ambassadeur Kierscht et les autorités locales ont participé à l'attribution de subventions à de jeunes entrepreneurs ayant des projets prometteurs dans divers secteurs économiques tels que l'agriculture, l'artisanat, le commerce et la fabrication. Les jeunes participants ont eu l'occasion d'expliquer l'impact du programme USAID Nafooré sur leur vie quotidienne.

À Aioun, dans la région du Hodh El Gharbi, l'ambassadeur Kierscht a visité des projets florissants lancés par de jeunes entrepreneurs. Il s'agissait d'entreprises dans divers domaines tels que la boulangerie, l'artisanat, le commerce et l'agriculture.

Au cours de sa visite, l'ambassadrice Kierscht a souligné l'importance du soutien financier et institutionnel de l'USAID à travers le programme Nafooré, louant l'ingéniosité et l'esprit d'entreprise des jeunes Mauritaniens. Elle a également exprimé sa gratitude pour le soutien des communautés locales à l'autonomisation économique des jeunes et son appréciation du partenariat solide entre l'USAID et le gouvernement mauritanien.