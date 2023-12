Signature d'une convention de financement entre la Mauritanie et l'AFD d'une valeur de 768 millions MRU

Le ministre de l'Économie et du Développement durable, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, a signé, ce jeudi à Nouakchott, avec SEM. Alexandre Garcia, Ambassadeur de France en Mauritanie, une convention de financement d'un montant de 18 millions d'euros, soit 768 millions MRU en faveur de la Culture et du Sport au bénéfice des jeunes mauritaniens.

Le projet vise à améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers périphériques à travers la réhabilitation, l'élargissement et l'équipement d'infrastructures urbaines sociales et culturelles dédiées aux jeunes. Il vise également à améliorer l'attractivité par une meilleur gestion de ces équipements en renforçant les capacités des acteurs locaux et de la société civile pour en assurer la durabilité, la bonne gouvernance, et un accès organisé, durable et efficace aux biens et services urbains de qualité. De plus, le projet soutient les écosystèmes culturels et sportifs en tant que vecteurs de cohésion sociale dans un contexte de diversité culturelle riche.

Dans son discours à l'occasion, le ministre de l'Économie et du Développement durable à indiqué que le projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de la Jeunesse 2020- 2030, considérant que le sport et la culture constituent des leviers importants pour l'épanouissement et la prospérité des jeunes.

Il a expliqué que le projet s'articule autour de trois composantes, la première concernant la création d'équipements culturels publics et d’espaces jeunesse à Dar Naim, Arafat à Nouakchott et à Nouadhibou, dans le but d’améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers périphériques. La deuxième concerne la promotion du rôle des écosystèmes sportifs et culturels dans le renforcement de la cohésion sociale, tandis que la troisième composante est relative à la gestion du projet.

Pour sa part, l’Ambassadeur de la France a déclaré que ce projet vise à fournir, durablement, aux acteurs du sport et de la culture, les moyens techniques et financiers leur permettant de proposer aux jeunes l'épanouissement auxquels ils peuvent légitimement prétendre, soulignant que cet épanouissement constitue un élément important pour consolider la cohésion sociale.

La cérémonie de signature s'est déroulé en présence du Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Sid' Ahmed Dié, de Mme Bénédicte Brusset, directrice de l'Agence française de développement à Nouakchott, et d'un certain nombre de cadres du ministère de l’Économie.