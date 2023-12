258,21 millions de dollars du FMI à la Mauritanie pour la résilience et la durabilité

La Mauritanie va bénéficier d’une enveloppe de 258,21 millions de dollars du Fonds Monétaire International (FMI) « au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD) », annonce un communiqué publié au terme d’une réunion du Conseil d’Administration consacrée aux revues de certains programmes liés au mécanisme élargi de crédit et à la Facilité Elargie de Crédit (FEC), tenue mercredi 20 décembre.

Ces ressources seront décaissées sur une période 31 mois. « Le Conseil d’Administration du Fonds Monétaire International (FMI) a achevé les premières revues des accords au Titre du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) et de la Facilité Elargi de Crédit (FEC), qui permettra aux autorités mauritaniennes d’effectuer un tirage de 16,10

millions de DTS (environ 21,52 millions de dollars).

Le Conseil d’Administration a également approuvé en faveur de la Mauritanie un accord au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD) d’un montant de 193,2 millions de Droits de Tirage Spéciaux (DTS), soit 258,21 millions de dollars », explique le document du FMI.

Analysant les données macroéconomiques, le document du FMI prévoit « une croissance qui devrait ralentir à 4,8% en 2023, contre 6,4% en 2022, avec une inflation poursuivant une tendance baissière, en s’établissant à 4,5%, contre 11% en 2022. Les perspectives économiques demeurent toutefois incertaines », selon le document.

Du point de vue impact, « l’accord au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD) aidera la Mauritanie à faire face aux chocs climatiques, à améliorer sa capacité à prémunir les populations les plus vulnérables contre le même phénomène et à accélérer la transition vers les sources d’énergie propre », indique le communiqué de l’institution financière.

La réunion du Conseil d’Administration du FMI sur «les premières revues des accords au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) a approuvé les demandes de modifications des critères de performance pour fin décembre 2023 concernant les réserves internationales nettes et les avoirs nets.

Le conseil a consenti une dérogation pour non respect du critère de performance, non introduction et non-modification de pratiques du taux de change multiples ». Le programme de réformes du gouvernement mauritanien appuyé par les accords de Facilité Elargie de Crédit (FEC) et le Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) vise « à préserver la stabilité macro-économique, à renforcer le cadre de politique budgétaire et monétaire, à consolider les bases d’une croissance durable et inclusive, à réduire la pauvreté».