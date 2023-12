Les députés votent le projet de  loi « Startup Act Mauritania »

Les députés ont examiné et approuvé, le projet de loi numéro 23024 relatif aux startups technologiques et innovantes, présentée sous le nom de « Startup Act Mauritania» mardi 19 décembre, au cours d’une séance plénière.

Cette loi a pour objectif de booster l’économie numérique par la création incitative de startups innovantes dans le domaine de la technologie numérique, en offrant un cadre juridique approprié.Ainsi, sa mise en œuvre va permettre « l’accès à l’entrepreneuriat par la labellisation des startups. L’accès aux financements par l’introduction de produits et services adaptés et l’exonération de l’impôt. Faciliter l’accès aux données du marché, la promotion de l’open DATA, de l’achat public innovant et le renforcement des structuresd’accompagnement ».

La nouvelle loi devrait également « servir de levier de création de valeurs et d’emplois grâce à la réalisation d’un objectif de labellisation de 300 startups sur une période de 5 ans, permettre

d’accompagner une douzaine de startups et créer 3000 emplois directs contribuant ainsi à favoriser les conditions de promotion d’une économie numérique » dont la Mauritanie ambitionne de devenir un hub au plan sous-régional.