Nouakchott, Mauritanie –20 Décembre 2023 – Kinross Tasiast est heureux d’annoncer la remise de diplômes à la première cohorte d’apprentis bénéficiaires du nouveau programme de formation professionnelle élaboré et mis en œuvre en partenariat avec l’Ecole d'Enseignement Technique et de Formation (EETFP). Ce sont 91 apprentis parmi lesquels 29 jeunes femmes qui ont ainsi reçu leur Attestation de formation à Nouakchott et Nouadhibou.

Début décembre 2023, deux cohortes ont en effet finalisé leur formation d’une durée de 4 mois. Ce nouveau programme de formation professionnelle a été signé le 10 mai 2023 entre l’EETFP et Kinross Tasiast. D’une durée de deux ans, il prévoit au total la formation de 120 jeunes gens provenant de la région de l’Inchiri et des deux Wilayas de Nouackchott (nord et sud), et de 60 jeunes gens provenant de la région de Nouadhibou.

L’objectif principal de ces formations est de renforcer l’employabilité de ces jeunes gens sur le marché de l’emploi local par l’acquisition de compétences techniques qui pourront être mobilisées dans divers secteurs d’activité où l’économie de la Mauritanie connait un fort développement, ou placées au service de la création d’entreprises par les bénéficiaires. Kinross Tasiast est heureux d’appuyer cette importante action de formation des jeunes grâce à un soutien financier de 14,1 millions d’Ouguiyas MRU (équivalant à US$ 357 000)

Le 7 décembre 2023, 58 jeunes diplômés dans les filières Energies renouvelables, Electricité en bâtiment, Froid et climatisation, Menuiserie aluminium, et Plomberie générale ont ainsi reçu leur sésame à Nouakchott des mains de M.Mohamed Salem Boukhreiss, Secrétaire général du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle au cours d’une émouvante cérémonie qui s’est déroulée en la présence remarquée de Messieurs le Maire de Ryad et le Conseiller du Wali de Nouakchott Sud.

Le 10 décembre 2023 s’est tenue à Nouadhibou une cérémonie similaire au cours de laquelle 33 jeunes gens ont reçu leur Attestation de formation dans les filières de Mécanique auto, Electricité en bâtiment, Froid et climatisation en présence notamment du Wali, du Hakem et du Maire adjoint de Nouadhibou.

Parmi ces 91 nouveaux diplômés âgés de 18 à 35 ans figurent 29 jeunes femmes elles aussi prêtes à se lancer sur le marché du travail pour valoriser cette formation technique reçue il y a peu.

Une première convention signée en 2018 avec le Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnel (CFPP, devenu EETFP) et Kinross Tasiast avait déjà donné lieu à la formation, entre 2018 et 2021, de 258 jeunes dans divers métiers du bâtiment. L’appui de Kinross Tasiast à ce premier programme s’était élevé à 24,5 millions d’Ouguiyas MRU (équivalant à $617 000 US)

Fidèle à son engagement et en convergence avec les objectifs du gouvernement Mauritanien pour le développement du pays, Kinross Tasiast démontre de nouveau sa contribution active à la formation professionnelle des jeunes Mauritaniens.

FIN

Contact : Tasiast_Communications@kinross.com