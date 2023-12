Le Maroc et la Mauritanie signent un accord pour la formation professionnelle

Un accord a été signé, lundi à Rabat, par le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et son homologue mauritanienne, Zeinebou Mint Ahmednah, pour la mise en œuvre d’un programme de coopération dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle. Celui-ci s’étale sur trois ans (2024-2026) et vise à faciliter l’échange d’expériences dans les domaines liés, entre autres, à l’emploi, à l’ingénierie de la formation, aux mécanismes de soutien et à la création de petites entreprises, ou encore au développement du système d’information sur le marché du travail.

« Nous disposons d’une expertise significative qui pourrait être bénéfique à nos amis mauritaniens, notamment dans le domaine de la formation professionnelle grâce aux investissements substantiels que le Royaume a entrepris en la matière afin d’accompagner des secteurs porteurs tels que l’aéronautique et l’automobile », a souligné M.Sekkouri.

L'Economiste