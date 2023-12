Situation d’urgence pour un Boeing de la MAI en route pour Las Palmas

L'équipage d’un avion, un Boeing 737 Max, en provenance de Nouakchott et en route pour Las Palmas, a demandé un atterrissage prioritaire à l'aéroport de Gran Canaria en raison d'un problème d'indication de vitesse à bord. Cela s’est passé ce lundi 18 décembre.

Le Boeing en question a été réceptionné il y a quelques jours par la compagnie après avoir fait l’objet d’une révision complète à l’étranger.

Selon le site espagnol préférence.com qui a donné l’information, ‘´ après avoir déclaré l’urgence, les contrôleurs aériens espagnols ont assuré une approche directe de la piste 03L et ont demandé aux autres avions d’attendre à l’est de l’île ».

"Une fois qu'il a atterri et dégagé la piste sans incident, l’avion a fait l’objet d’un examen et l’aéroport a repris son fonctionnement normal", selon le compte Twitter officiel de l’aéroport.