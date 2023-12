L’UFP condamne des propos haineux ciblant un juge

L’Union des Forces de Progrès (UFP) « condamne avec la dernière énergie, les propos esclavagistes et de provocation à la haine raciale dirigée » contre le juge Haroun Amar Ideyqby, proférés en fin de semaine dernière, par deux personnalités de l’espace médiatique, dans une déclaration rendue publique lundi.

Analysant cette déclaration, les amis de Mohamed ould Maouloud, vont au-delà « du fait divers » et dénoncent « des insultes dirigées contre un juge, mais aussi tout le groupe social auquel il est identifié. Un discours de haine nauséabond, d’un autre âge, tiré des bas fonds de l’idéologie esclavagiste et visiblement destiné à provoquer des réactions du même acabit et à créer des fossés entre nos différentes communautés nationales. Cet événement n’est pas le premier du genre et continuer à minimiser la portée de telles provocations à la haine identitaire, est certainement une erreur lourde de conséquences pour l’unité nationale», affirme le parti.