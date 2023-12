Mauritanie : à la découverte des potentialités du Port de Tanit en marge du Salon professionnel international de la pêche

Le Port de Tanit a reçu la visite des participants, acteurs du secteur et experts, du SEAFOOD, le Salon professionnel international de la pêche en Afrique tenu du 14 au 16 décembre 2023 en Mauritanie. Cette initiative du journal Financial Afrik en partenariat avec les autorités portuaires a été consacrée à la découverte du port et de ses potentialités.

Temps fort du SEAFOOD 2023 et photos de la visite du port de Tanit. https://www.flickr.com/gp/financialafrik/gY8QXu08v1

Situé à 60 km au Nord de Nouakchott, le Port de Tanit a été créé en 2018 avant sa mise en service en 2019. Il comprend un port îlot capable de recevoir 400 unités de pêche, un wharf d’accès de 550 m de longueur, différents bâtiments d’exploitation et de traitement des captures, une centrale de production d’énergie et une station de dessalement d’eau de mer.

Ce complexe portuaire « offre tous les services de manutention, de logistique, de ravitaillement, d’approvisionnement des bateaux qui partent pêcher et revenir ici. Le port est situé dans une zone économique spéciale destinée aux investisseurs, qui doit accueillir une zone industrielle », a déclaré à l’assistance Ahmed Khatry, le directeur général.

Ce port relie l’Europe à l’Afrique en passant par le Maroc, sert de pont entre Nouadhibou et Nouakchott. Il dispose d’une zone terrestre de 1000 hectares destinées aux investissements dont 250 destinées à l’habitation.

Partenariat

Lors de la visite guidée, les autorités portuaires, ont expliqué que, «la Mauritanie est dans une phase de vente de la destination Internet pour attirer les investisseurs, créer un tissu économique qui va générer des emplois, de la richesse et à accroître la croissance ».

De gauche à droite. Au deuxième plan, El hadj Ibrahima Dia, Directeur général de Financial Afrik ; Ahmed Khatry, Directeur général du Port de Tanit ; au premier plan, Divaika Kiemba Dina, président du le Centre EURO-AFRICA (CEA) ; Fatimetou Elvil, Présidente du Conseil Mauritanien des Femmes d’Affaires.

A l’issue de la visite, Fatimetou Elvil, présidente du Conseil mauritanien des femmes d’affaires a signé une convention avec le Centre EURO-AFRICA (CEA), représenté par Divaika Kiemba Dina, président de cette organisation à but non lucratif, basé en Espagne. L’une des principales missions du centre est de servir de point de rencontre entre l’Afrique et l’Europe afin de promouvoir les relations éducatives, économiques et culturelles, entre les deux continents. Une vision dans laquelle s’inscrit le partenariat signé entre les deux parties.

financialafrik